私中首波專輔學校 同濟校長：教育不能僅看數據

教育部今天召開第六次私校退場審議會，將兩所私立高中職列為專案輔導學校，其一為嘉義縣同濟中學，被列專輔學校的原因為「財務惡化」。校長高作屏表示，教育不能僅看到數據上成果。

校長高作屏表示，大林鎮的高中就只有同濟高中，是大林鎮上的唯一50年來教育許多優質孩子，教育不能僅看到數據上成果，應該看到孩子精神層次及生活事情。

教孩子跟孩子相處是一件非常美好的事情，高作屏說，我們到底要教孩子什麼？難道只是冷冰冰的知識而已嗎？同濟老師們在這堅困下，願意附出時間給孩子，難到不應該鼓勵嗎？

嘉義縣私立同濟高級中學學生加上進修部近100人，高中各1班，高作屏說，在大林社區之中，有一個對人格發展的學校，默默在做，對孩子、對家長都是好的。

同濟中學今年國中部新生入學報到僅個位數，校方決定停辦國中部，力圖轉型成為社區高中，盼吸引大林、梅山子弟就讀，仍因財務狀況惡化，被列為專輔學校。

嘉義縣私立同濟高級中學為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限二年。