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兩私中因財務被列專輔 教師薪資慘與學校「同舟共濟」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
嘉義縣大林鎮同濟中學。本報資料照片
嘉義縣大林鎮同濟中學。本報資料照片

教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學皆因「財務惡化」，被列為專案輔導學校。退審會發言人、國教署長彭富源表示，兩校每月可用資金無法維持三個月現金支出，皆已超過24個月，借貸清償也有問題，其中一校還讓教師薪水與學校「同舟共濟」，因此被認定為專輔學校，將給予兩年改善期。若屆期仍未改善，恐被解散董事會強制退場。

彭富源指出，兩校在最近兩年內，每月可用資金無法維持三個月經常現金支出月數，累計月數皆為24個月，已超過法規認定的「6個月」。另有關借貸清償也有困境，也有學校因清償能力不佳，讓老師薪資與學校「同舟共濟」，種種原因經退審會討論，在場委員有共識投票，將兩校通過列為專輔學校。

由於私立高中職過去並沒有「專案輔導」制度，若校務發展不佳，僅會被列為「轉型輔導學校」，未具強制力。退審會今天依照私校退場條例，認定兩校為專案輔導學校，並給予兩校各兩年的改善期。

據了解，有學校自112學年想轉型為「純」進修部，另一所學校則準備停辦國中部，轉型為社區高中繼續努力。彭富源表示，「只要合法就處理」，但退審會僅處理專輔學校的認定，學校被列入專輔名單後，國教署將召集財務、教務、校務運作等專業人員，組成8至15人的查核輔導小組入校，輔導並檢核學校後續是否能被解列。

彭富源表示，兩年改善期的大限，將從公文寄達後開始計算，預計兩周內會發布。而在兩年改善期後，退審會將再審定學校有無改善，屆期仍未改善，教育部將令該校於下一學年度停止全部招生，同時重新組織董事會，並於停招的當學年度結束時停辦，停辦後2個月內，該校董事會若無其他籌設或辦理中的學校者，董事會應解散。

依照私校退場條例，退審會將加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任專輔學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，強化專案輔導學校的治理。

不過高中生多未滿20歲成年，仍未具民法行為能力（112年1月1日後改為18歲）。彭富源表示，依退場子法規定，如果無法產出學生代表，該席可由該校教職員或學者專家替代。

根據教育部提供資料，目前旗美商工有106名學生、13名專兼任教師、5名職員；同濟高中有93名學生、24名專兼任教師、2名職員。

教育部 私校 薪資

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