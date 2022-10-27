超過20所私中恐被列專輔要審到何時？ 教育部曝時間表

少子化衝擊，私校退場海嘯來臨。教育部估有超過20所私立高中職將被列為專案輔導學校，今天也公布首波私中專輔名單。退審會發言人、國教署長彭富源表示，預計11月中旬會再召開退審會，「指標滿足比較多的，會排在前面審議」，會盡量在明年五月國三學生選填志願前審議完畢，也會要求地方政府。

教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學皆因「財務惡化」，被列為專案輔導學校。不過國教署估有超過20校將被列為專案輔導學校，外界關心退審會審議速率與日程。

彭富源表示，經過工作小組初步比對資料後，有超過20校將被提送退審會審議，整體而言一次會審一至三校，會依退場條例指標滿足比較多的，排在前面審議。

至於要花多久討論？彭富源表示，依這個速率，希望不要影響到明年國三生選填志願，因此除了國教署轄學校，也會要求直轄市政府主管的私立高中職，盡量在明年五月前審議完畢。教育部退審會預計11月中旬會再召開。