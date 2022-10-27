快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被教育部列專輔學校 旗美商工：董事會續捐資辦學正常

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄旗美商工被列為專案輔導學校，改善期限兩年。圖／翻攝自旗美商工臉書粉絲專頁
教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄旗美商工被列為專案輔導學校，改善期限兩年。圖／翻攝自旗美商工臉書粉絲專頁

教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄旗美商工被列為專案輔導學校，改善期限兩年。旗美商工校長王光榮表示，負債部分董事會決議要再捐資，目前進修部已增加到102名學生，辦學正常。

教育部以旗美商工「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限兩年。

旗美商工位於高雄美濃區，設有餐飲管理科、資料處理科，今年增設照顧服務科，另設有進修部。校長王光榮表示，學校負債400多萬的部分，董事會已同意再捐資，目前校務一切正常運作。

王光榮表示，旗美商工將重點轉型為進修部，他原是學校進修部主任，這四、五年來，旗美商工進修部學生從60人增加至102人，較之鄰近職校的表現也不遜色。今年學校又設照顧服務科，符應社會的需求，學校會繼續努力辦學，維護學生受教權。

教育部 債務

延伸閱讀

私中首波專輔學校 旗美商工、同濟中學兩老牌私校入列

育兒津貼取消排富 百萬幼兒受惠

大專校院專案輔導學校全數公告 今起審議私中

私校退場審議會召開 料將公布首波私中專輔名單

相關新聞

幼托補助加碼55億 師轟只見鈔票 不見幼教願景

行政院昨宣布幼兒托育加碼補助，包括育兒津貼取消排富、提高公托、準公共人員薪資及教保員津貼等，被視為是蔡政府在九合一選舉前...

國際技能賽捷報！數位建設BIM職類台灣首參賽就奪銀

繼9月在瑞士奪下國際技能競賽首場賽事外觀模型創作職類金牌後，我國國際技能季賽代表隊佳績不斷，截至昨天，50項參賽職類中，...

出國留學前該準備什麼？有經驗的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「出國留學」相關話題，帶您了解網友熱議的六大出國留學行前準備排行。

北市打造「老幼共學」基地 家有一老如有一寶精神是致勝關鍵

台北市邁入超高齡社會，每5人有1人逾65歲，加上三代同堂少了，拉大世代隔閡，社會也潛藏高齡歧視。台北市最近從南港成德國小出發，5年內要打造12個「老幼共學」基地，讓孩子從小「識老」，從小了解老化是人生常態，和爺奶一起玩3C、打太極，老幼增加互動，讓社會重溫「家有一老如有一寶」的真實感。

國小代理教師暴增 蘇揆允討論

全台國小代理教師人數飆升，五年來，一路從一點一萬人增加到一點六萬人。民進黨立委范雲直言，國教署每年編列四十億預算補助地方...

西拉雅族正名成功 黃偉哲：重大勝利也兌現蔡總統承諾

台南市長黃偉哲表示，西拉雅族正名多年來的努力辛苦，終於獲得憲法法庭大法官會議的認同，讓他們能具有原住民的身分，這點對於西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。