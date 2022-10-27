被教育部列專輔學校 旗美商工：董事會續捐資辦學正常

教育部今天召開第六次私校退場審議會，高雄旗美商工被列為專案輔導學校，改善期限兩年。旗美商工校長王光榮表示，負債部分董事會決議要再捐資，目前進修部已增加到102名學生，辦學正常。

教育部以旗美商工「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限兩年。

旗美商工位於高雄美濃區，設有餐飲管理科、資料處理科，今年增設照顧服務科，另設有進修部。校長王光榮表示，學校負債400多萬的部分，董事會已同意再捐資，目前校務一切正常運作。

王光榮表示，旗美商工將重點轉型為進修部，他原是學校進修部主任，這四、五年來，旗美商工進修部學生從60人增加至102人，較之鄰近職校的表現也不遜色。今年學校又設照顧服務科，符應社會的需求，學校會繼續努力辦學，維護學生受教權。