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私中首波專輔學校 旗美商工、同濟中學兩老牌私校入列

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
嘉義縣大林鎮同濟中學。本報資料照片
嘉義縣大林鎮同濟中學。本報資料照片

教育部今天召開第六次私校退場審議會，將兩所私立高中職列為專案輔導學校，分別為高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學，兩校皆創校超過50年，被列專輔學校的原因皆為「財務惡化」。其中，同濟中學今年國中部新生入學報到只有個位數，校方決定停辦國中部，力圖轉型成為社區高中，盼吸引大林、梅山子弟就讀，卻仍因財務狀況惡化，被列為專輔學校。

旗美商工位於高雄美濃區，目前設有餐飲管理科與資料處理科，另設有進修部。根據教育部統計處資料，該校110學年度約有120名學生，台灣知名口足畫家楊恩典是該校夜補校的校友；同濟中學則位處嘉義大林鎮，該校是完全中學，高中部除了普通科外，另設有照顧服務科，也設有進修部，110學年度全校約有165名學生。

教育部今天在退審會後發布新聞稿指出，高雄旗美商工是退場條例施行後，列入專案輔導的學校，經退審會出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

嘉義同濟高中也是退場條例施行後，列入專案輔導的學校，經退審會出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

教育部今天退審會由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員21人出席（本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘之審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數已達全體委員人數三分之二）。

教育部說，經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」(https://phsms.cloud.ncnu.edu.tw/eduAssistance)，並將續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

教育部自今年9月起共召開五次退審會，審議大專校院專輔名單，目前共將高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院等七校列為專案輔導學校。今天則針對私立高中職審議，高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學也成為私中首波專輔名單，而據國教署先前統計，全國至少有超過20所私中將被提報至退審會審議。

教育部

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