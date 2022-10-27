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延續原民文化 7所原民實驗學校共聚分享課程成果

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
都達國小開學典禮祈福儀式，校長余秀英用菖蒲點水在學生頭上，表示祝福學生學習順利。圖／教育部提供
都達國小開學典禮祈福儀式，校長余秀英用菖蒲點水在學生頭上，表示祝福學生學習順利。圖／教育部提供

教育部委託台中教育大學成立「原住民族課程發展協作西區中心」，將於明天在該校民生校區舉辦「111年原住民族實驗教育之『眼』學術研討會暨成果展」，以探討原住民族教育議題，推廣原住民族教育文化，展現各校原民課程發展成果，促進跨校間的學習與交流。

國教署說，此次成果展邀請中部地區泰雅族、布農族、鄒族及賽德克族等7所原住民族實驗學校，分享實驗教育文化課程發展成果，現場並邀請台灣師範大學教授汪明輝、東華大學教授陳張培倫、國家教育研究院原住民族教育研究中心主任周惠民擔任主講人。

國教署指出，現場探討「原民實驗教育文化式回應教學設計與遠距教學因應策略」等議題，也讓7所學校以「原民文化回應式教學設計與遠距教學因應策略」主題，分享實驗教育的結果，現場並設有海報專區進行靜態分享，推廣原住民族教育理念。

會中將由西區協作中心團隊教授葉川榮、王金國、曾榮華進行綜合座談，讓更多學校可以相互交流。國教署說，透過專家學者的建議，更深化原住民族教育內涵，並採取正確的教育方針與行動，藉以增進教師的原住民族文化專業知能，使原住民族文化得以更加全面地發展。

國教署表示，透過研討會，讓大家看見學校師長不遺餘力的投入原住民族教育，除展現各校原住民課程發展的成果，促進彼此學習與交流的機會，讓第一線教育工作者能夠再深耕原住民族實驗教育、推廣其教育理念，促進社會大眾對原住民族實驗教育的了解。

多元文化體驗營老師許家馨編織製作傳統揹帶，以頭負重物來揹帶農作物或獵物。圖／教育部提供
多元文化體驗營老師許家馨編織製作傳統揹帶，以頭負重物來揹帶農作物或獵物。圖／教育部提供

原住民 國教署

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