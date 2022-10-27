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中央推2030雙語國家 議員候選人分享22年雙語教學經驗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中央力推2030雙語國家計畫，新北市議員候選人廖裕德已自身從事雙語教育逾22年經驗，分享學習要訣。圖／廖裕德提供
中央力推2030雙語國家計畫，新北市議員候選人廖裕德已自身從事雙語教育逾22年經驗，分享學習要訣。圖／廖裕德提供

中央力推2030雙語國家計畫，新北市議員候選人廖裕德已自身從事雙語教育逾22年經驗，分享學習要訣。廖認為，打造雙語國際城最重要的是要增加市民聽與說的能力，且中文要學得比英文好，而不是學好英文後，中文反而退步了。

創意文教基金會進行「雙語國家政策認知度」專題民意調查，調查時間從10月4日至6日，調查對象為板橋區民眾，有效樣本數1068份，結果有高達73.4%的板橋人表示不知道，2030年台灣將成為雙語國家，但對於「請問您贊不贊成，將新北市打造成為雙語國際城？」有73.8%市民表示支持，其中在30到39歲及40到49歲這兩個年齡層的支持度更是超過8成5以上。

廖裕德表示，這項結果顯示板橋人對雙語國際城的期待，但最近網路流傳不少英文創意文字或圖片，把「pencil」（鉛筆）翻譯成「便所」（廁所的台語），或是「yes」翻譯成「夜市」等等，或許大家會莞爾一笑，但如果是正式官方文件這樣呈現，會讓外國人士丈二金鋼摸不著頭腦，根本不知所云。

廖裕德說，真正解決辦法，只要把英文依照學習的步驟，從最基礎方式，循序漸進，徹底學好，並營造一個「能說能寫」的英文環境，未來推動雙語國際城後，將會逐漸融入生活當中，這些問題自然迎刃而解。

廖裕德強調，雙語國家政策全面實施後，雙語將成為青年及小孩未來在職場上謀生與求職的必備工具，新北市更應加速推動雙語國際城，並允諾若進入議會一定在四年內，讓市民感受到英文大躍進成績。

中央力推2030雙語國家計畫，新北市議員候選人廖裕德已自身從事雙語教育逾22年經驗，分享學習要訣。圖／廖裕德提供
中央力推2030雙語國家計畫，新北市議員候選人廖裕德已自身從事雙語教育逾22年經驗，分享學習要訣。圖／廖裕德提供

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