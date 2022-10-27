志工、教官陪伴 南投高關懷學生解鎖攀岩、溯溪成就
南投縣學生校外會25、26兩日由教育部南投聯絡處督導鄭坤鑫帶領春暉志工，陪伴15名高關懷學生挑戰兩天一夜探索教育，體驗滑索、溯溪、攀岩等山訓課程，學生面對困難，在教官、志工陪伴下，鼓起勇氣挑戰自我，也學習互助合作和伙伴克服困難，完成挑戰。
活動先在苗栗縣「打比厝溪」溯溪，學生須嚴格服從教練指示，挑戰自我極限外，更體認到團隊溝通、協調、互相信任與合作的重要性，雖然一路要穿越激流、爬過巨石相當辛苦、驚險，但也感受台灣山林、溪流美景，這也是教育部防制學生藥物濫用及全民國防教育的精神。
鄭坤鑫指出，藉由探索挑教育讓高關懷學生相信肯定自我，並引導人生正確的方向和態度。在活動過程中，也讓學生學習和夥伴、志工合作，一起克服困難，對於需要被關懷的學生來說，有助於他們走出過去的困境，瞭解社會的關懷、展開新的人生。
除了溯溪外，學生也挑戰攀岩、垂降、雙三索等山訓課程，在20到50公尺高空進行山訓教育，除了考驗體能，對高度的恐懼讓部分學生想要抗拒，但看到教官、春暉志工陪著他們一起訓練，同樣滿身大汗、緊張，仍努力往上爬、或從高處快速滑降，學生也鼓足勇氣，克服恐懼一步步向上攀爬，完成「懷抱夢想、勇於實現」的目標，攀登到最高目標時，學生也對自己克服難關，完成目標，開心又振奮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言