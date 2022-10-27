快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

志工、教官陪伴 南投高關懷學生解鎖攀岩、溯溪成就

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣校外會陪伴高關懷學生體驗攀岩、溯溪，鼓勵學生挑戰自我、互助合作克服難關。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會陪伴高關懷學生體驗攀岩、溯溪，鼓勵學生挑戰自我、互助合作克服難關。圖／南投縣校外會提供

南投縣學生校外會25、26兩日由教育部南投聯絡處督導鄭坤鑫帶領春暉志工，陪伴15名高關懷學生挑戰兩天一夜探索教育，體驗滑索、溯溪、攀岩等山訓課程，學生面對困難，在教官、志工陪伴下，鼓起勇氣挑戰自我，也學習互助合作和伙伴克服困難，完成挑戰。

活動先在苗栗縣「打比厝溪」溯溪，學生須嚴格服從教練指示，挑戰自我極限外，更體認到團隊溝通、協調、互相信任與合作的重要性，雖然一路要穿越激流、爬過巨石相當辛苦、驚險，但也感受台灣山林、溪流美景，這也是教育部防制學生藥物濫用及全民國防教育的精神。

鄭坤鑫指出，藉由探索挑教育讓高關懷學生相信肯定自我，並引導人生正確的方向和態度。在活動過程中，也讓學生學習和夥伴、志工合作，一起克服困難，對於需要被關懷的學生來說，有助於他們走出過去的困境，瞭解社會的關懷、展開新的人生。

除了溯溪外，學生也挑戰攀岩、垂降、雙三索等山訓課程，在20到50公尺高空進行山訓教育，除了考驗體能，對高度的恐懼讓部分學生想要抗拒，但看到教官、春暉志工陪著他們一起訓練，同樣滿身大汗、緊張，仍努力往上爬、或從高處快速滑降，學生也鼓足勇氣，克服恐懼一步步向上攀爬，完成「懷抱夢想、勇於實現」的目標，攀登到最高目標時，學生也對自己克服難關，完成目標，開心又振奮。

南投縣校外會陪伴高關懷學生溯溪，從互助合作中，完成挑戰。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會陪伴高關懷學生溯溪，從互助合作中，完成挑戰。圖／南投縣校外會提供
高關懷學生挑戰攀岩，過程雖然辛苦、疲勞，但手腳併用向上攀爬，成功抵達最高點。圖／南投縣校外會提供
高關懷學生挑戰攀岩，過程雖然辛苦、疲勞，但手腳併用向上攀爬，成功抵達最高點。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會陪伴高關懷學生體驗攀降，讓學生勇於挑戰自我。圖／南投縣校外會提供
南投縣校外會陪伴高關懷學生體驗攀降，讓學生勇於挑戰自我。圖／南投縣校外會提供

溯溪 教育部 教官

延伸閱讀

選舉倒數30天 蔡培慧南投全面「開站」路口拜票

南投最冷門！卻也最為獨特的一座小百岳「大橫屏山」，穿越原始與黃藤，收攬極致美景

赴地檢署按鈴提告 國民黨南投市長候選人張嘉哲：謠言抹黑讓家人和同事身心俱疲

環保蟑螂入侵南投 這些地點成為棄置廢棄物熱區

相關新聞

幼托補助加碼55億 師轟只見鈔票 不見幼教願景

行政院昨宣布幼兒托育加碼補助，包括育兒津貼取消排富、提高公托、準公共人員薪資及教保員津貼等，被視為是蔡政府在九合一選舉前...

國際技能賽捷報！數位建設BIM職類台灣首參賽就奪銀

繼9月在瑞士奪下國際技能競賽首場賽事外觀模型創作職類金牌後，我國國際技能季賽代表隊佳績不斷，截至昨天，50項參賽職類中，...

出國留學前該準備什麼？有經驗的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「出國留學」相關話題，帶您了解網友熱議的六大出國留學行前準備排行。

北市打造「老幼共學」基地 家有一老如有一寶精神是致勝關鍵

台北市邁入超高齡社會，每5人有1人逾65歲，加上三代同堂少了，拉大世代隔閡，社會也潛藏高齡歧視。台北市最近從南港成德國小出發，5年內要打造12個「老幼共學」基地，讓孩子從小「識老」，從小了解老化是人生常態，和爺奶一起玩3C、打太極，老幼增加互動，讓社會重溫「家有一老如有一寶」的真實感。

國小代理教師暴增 蘇揆允討論

全台國小代理教師人數飆升，五年來，一路從一點一萬人增加到一點六萬人。民進黨立委范雲直言，國教署每年編列四十億預算補助地方...

西拉雅族正名成功 黃偉哲：重大勝利也兌現蔡總統承諾

台南市長黃偉哲表示，西拉雅族正名多年來的努力辛苦，終於獲得憲法法庭大法官會議的認同，讓他們能具有原住民的身分，這點對於西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。