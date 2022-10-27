志工、教官陪伴 南投高關懷學生解鎖攀岩、溯溪成就

南投縣學生校外會25、26兩日由教育部南投聯絡處督導鄭坤鑫帶領春暉志工，陪伴15名高關懷學生挑戰兩天一夜探索教育，體驗滑索、溯溪、攀岩等山訓課程，學生面對困難，在教官、志工陪伴下，鼓起勇氣挑戰自我，也學習互助合作和伙伴克服困難，完成挑戰。

活動先在苗栗縣「打比厝溪」溯溪，學生須嚴格服從教練指示，挑戰自我極限外，更體認到團隊溝通、協調、互相信任與合作的重要性，雖然一路要穿越激流、爬過巨石相當辛苦、驚險，但也感受台灣山林、溪流美景，這也是教育部防制學生藥物濫用及全民國防教育的精神。

鄭坤鑫指出，藉由探索挑教育讓高關懷學生相信肯定自我，並引導人生正確的方向和態度。在活動過程中，也讓學生學習和夥伴、志工合作，一起克服困難，對於需要被關懷的學生來說，有助於他們走出過去的困境，瞭解社會的關懷、展開新的人生。