近全盲吳佳樺老師好暖 帶領學生感受心視界

新北市雙溪高中音樂老師吳佳樺，是一位幾近全盲的視障者，但是她從不放棄自己，還意外踏上教育的旅程，帶領學生用心看世界，在雙溪高中一待就是20年，近年來她還愛上爬山，成功征服十座百岳，她的人生經歷也成為生命教育最好的題材。

講台上的老師和同學在討論課程，下課後腳步輕快地在走廊上，要不是看到老師拿起白手杖，還真不敢相信她是一位視障者，雙溪高中音樂老師吳佳樺，從小因為眼疾問題，視力只剩下一成，不過她從不放棄人生，還因此踏上教育之路，在雙溪高中任教一待就是二十年。

雙溪高中校長葉俊士說，雖然佳樺老師眼睛看不見，但她和每個學生都可以打成一片，就像朋友一般的相處，足見她對於學生的用心，甚至學生每次在上課前都會主動到辦公室來陪伴佳樺到教室上課。

吳佳樺老師說，在雙溪這麼久，已深深愛上這裡，也很喜歡跟人群互動，透過音樂教學，和外師一起搭配教學，讓學生有豐富的學習過程。

佳樺老師說，到目前為止生活起居上幾乎沒有什麼困難的地方，但唯一讓她困擾的，就是很多人對於視障者都很關心，但是卻不知道該如何用正確的方式協助，可以先開口詢問，請問需要協助嗎，如果需要者，再站在視障者左前方給予攙扶，並隨時口頭提醒周邊環境，讓視障者安心。

五年前開始，發現自己的運動量不足，但是對於視障者而言，運動也不是一件簡單的事，都需要有人在旁協助，激勵心耐力、心肺能力，因此開始接觸跑步和爬山的團隊，從此愛上登山，目前已經成功征服台灣十座百岳，上山過程雖然辛苦，但在登頂那一刻，可以見證到書裡所看到的風景，聞到的味道，感受到的溫度，很感謝一路以來陪伴的山友，她要繼續登山，開闊自己的心視野。