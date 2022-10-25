接送上下學得調車頭 中市府250萬打通泰安國小通學便道

台中市西屯區泰安國小緊臨環中路旁，大門和側門各留一條通學便道供家長接送孩子，但僅能單向進出，車輛必須調頭迴車才能出入，多次發生家長迴車差點擦撞學生的狀況。市議員楊正中多年持續爭取，市府補助250萬，今天宣布近日動工，預計年底完工。

靖娟基金會透過2千多份問卷統計分析，針對六6都共樣30所小學周邊實地勘查，指7成學校周圍的騎樓停車輛、堆雜物，更有2成以上的學校騎樓被占用後淨寬不到1.5公尺，影響學童步行空間，險象環生，另統計台中市有八成學生家長不敢讓孩子自行上學，主要擔心車輛不禮讓及通學環境不佳；通學區域的人行道多存在路面不連續、駕駛違規停車，讓孩童被迫要走到馬路上，險象環生。

楊正中說，泰安國小建校65年，緊臨臨環中路旁，周邊又是國道一號中清交流道、中科路等車流輛超大的主要幹道，家長多自己接送孩子上下學，以策安全。平日不少家長開車接送，但校門前的通學便道僅能單向進出，家長常抱怨接送後，都調頭迴車才能離開，險象環生，多次發生有家長未注意到孩童差點擦撞學生的意外；校方多次反映，希望市府編列預算，優化便道打通，保護學童上下學的安全。

市議員楊正中在議會幾次質詢，又與市議員候選人楊大鋐多次會勘，與市府相關單位討論，楊正中表示，經確認只要校門前的通學便道往前打通到廣福路，既無土地徵收問題，工程經費也不多，花小錢就可解決數十年的困擾。

市府教育局今年8月19日核定補助泰安國小通學步道整修工程經費250萬元，今在校內會議室召開施工說明會，家長會前會長謝志合及現任會長蔡嘉軒、港尾里長楊忠義等人都参加，近日內動工，預計60個工作天。楊正中說，家長得知通學便道即將施工打通很高興，希望明年接送小孩，不用調頭迴車就能順向離開，保障學生安全。