新竹縣全縣公立國中小吃石斑 每月至少1天午餐吃得到

新竹縣公立國中小學率先展開全面營養午餐石斑魚入菜，本學期每個月都吃得到，預計全縣122所公立國中小將採購超過4600公斤石斑，每名學生每餐平均可分得80公克魚肉，今天石斑魚料理大獲學生好評，縣長楊文科允諾增加石斑魚入菜次數。

楊文科表示，新竹縣是全國第一單完成「班班有石斑」的縣市，由縣府農業處向供應商採購石斑魚肉，已經從上周開始陸續送抵各學校中央廚房，由各校決定食譜及上菜日期，預計這幾天就會陸續出現在各校的營養午餐當中。

今天中午新竹縣教育局及農業處，陪同國教署及漁業署官員到竹北興隆國小訪視新竹縣營養午餐採用國產石斑魚計畫實施情況，官員及楊文科也直接在教室與小朋友們面對面共進午餐，不少小朋友大讚魚肉很好吃，更當場有小朋友舉手向老師表示希望以後常常能吃到石斑魚。

楊文科聽聞小朋友心聲，也承諾「楊爺爺會回去想辦法，讓各位小朋友以後能有更多石斑魚可以吃。」

農業處指出，「班班吃石斑」所供應的魚肉來自國產可溯源石斑魚，具有水產品生產追溯、優良農產品標章（CAS）、產銷履歷農產品標章（TAP）或有機農產品標章（含有機轉型期），由處理加工廠將魚去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理後，作成石斑魚片或魚丁成品，直接冷凍送到各校。

農業處說明，新竹縣共採購4691公斤石斑魚，從今年10月起到明年1月，各校國中小每個月都能吃到1餐石斑魚，平均每個月採購費用約500萬元，因此預計這個學期將有4餐有石斑魚肉。

教育局表示，營養午餐石斑魚供應當天原則上以外加1道菜及1人1份方式辦理，學校可以依營養基準及經費容許適度調整菜單，避免造成食物浪費，另以不增加烹飪工序、烹煮時間、餐桶數、熟食運載量能為原則，平均每餐每人份魚肉為70到80公克，約是1到1匙半份量。