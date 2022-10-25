全國補教、課後照顧中心研討在台南 建立正向溝通網絡

送孩子出國當交換生，家長要賣血嗎？就讀人文社科學院的清大學生Janet，她在學校打工存錢，補習通過托福門檻，順利到瑞典交換，雲林科技大學視覺傳達設計所研究生鄭念慈，花2年時間存足50萬元，申請到立陶宛交換學習，並獲得獎學金支援，世新大學畢業的小淳曾到韓國交換一學期，花費16萬元，也拿到獎學金，她們的共通點是，早早立定目標，做足準備，關關難過關關過，回國後都像換了一個人似的。...

2022-10-25 11:59