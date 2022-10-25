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影／「搶救國語日報」 員工怒吼籲請教育部出手救命
國語日報員工上午在工會帶領下前往教育部陳情，高呼口號籲請教育部出手整頓國語日報現今紊亂治理、董事長兼社長高薪自肥的亂象。
國語日報工會代理事長王福鈞表示，國語日報社在10月25日迎來創社74年社慶，但這超過一甲子的金字招牌，如今卻已蒙塵、內部烏煙瘴氣。王福鈞說，報社與教育部爭執是否屬政府捐助成立之財團法人一事，官司纏訟多年，導致前董事長林昭賢拒不交接、現任董事無權無力運作，最後竟使孫慶國借代理董事長職務後，直接運作董事會決議，任命董事長自兼社長，而董事卻僅能領車馬費，社長自己卻可以月領10萬以上的高薪。
王福鈞拿出一包米表示，孫慶國分化同仁，參與社慶才能支領一包米，沒參加不能拿米。指孫慶國董事長兼社長自肥之後，內部安插私人、聘用有違反新聞紀律的記者、採購不依往例辦理、獎懲升遷不依規定程序等，都讓國語日報內部治理紊亂、人事制度頻生紛擾，現在已有董事因無法接受而請辭或長期請假，讓國語日報董事會形同虛設。
王福鈞指孫慶國藉疫情營運不佳為由，資遣老員工、扣減全體員工薪資，還拒絕與工會協商，讓員工忍無可忍。社長全薪自肥、員工被砍薪逼退，員工看到自己一生心血服務奉獻的報社，最後被孫慶國如此踐踏，實在忍無可忍。
王福鈞說，無論教育部與國語日報社爭訟結果為何，現在國語日報社已經在危急存亡之秋，上百名員工人心惶惶，員工對於國家語文教育與報社存亡仍有高度使命感，希望國語日報社這塊招牌無論經營權屬於誰，都能夠邁向百年大計，工會籲請教育部作為主管機關，應該立即出手整頓，讓教育回歸教育，也讓國語日報員工能安安心心的工作。
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