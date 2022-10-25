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高市教育局與大學合作充實師資與課程 精進雙語教育

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局邀集專家學者舉行「雙語教育諮詢會」。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局邀集專家學者舉行「雙語教育諮詢會」。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局邀集專家學者舉行「雙語教育諮詢會」，與會者肯定「四方雙力、橋接國際」雙語推動藍圖，對K-12教育階段推動策略已具脈絡規畫。教育局今天表示，將與文藻外大、高雄師範大學、高雄科技大學、義守大學與樹人醫專等大專院校，持續擴增合作面向、深化師資及課程等資源的鏈結。

高雄市教育局長謝文斌表示，市長陳其邁設定「校校有雙語」目標，挹注雙語教育資源，民國109年至111年間投入的經費由6129萬元增加至1億6760萬元；111年更加碼5千萬元，年度投入總經費已逾2.1億元，讓學校都能享有雙語教育資源。

教育局藉由全面補助三級學校成立雙語社團的重要策略，讓雙語教育生活化、普及化，營造最友善雙語學習環境。

為使雙語教育政策深化精進，符應未來需求，教育局召開「雙語教育諮詢會」，邀請專家學者針對雙語教育未來發展方向提供意見，作為擘畫、落實雙語教育政策的參考。在師資方面，高市外籍教學人員總數已由109年47名，增加至今年203名，另已有380位在地教師投入雙語師資培訓，預計明年培訓教師累計可達600名，藉由軟硬體逐步到位，讓雙語教育在高雄普及化、生活化。

謝文斌表示，「校校有雙語」初歩階段性目標已達成，10月中旬在SKM Park高雄草衙舉辦的「2022雙語教育博覽會」，由幼兒園、國小、國中及高中職等72所學校展示推動成果，人氣爆棚。教育局將持續落實增加雙語教育資源覆蓋率，以滿足學生學習需求。

高雄市教育局規畫雙語藍圖，擬定K-12教育階段推動策略。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局規畫雙語藍圖，擬定K-12教育階段推動策略。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局規畫雙語藍圖，擬定K-12教育階段推動策略。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局規畫雙語藍圖，擬定K-12教育階段推動策略。圖／高雄市教育局提供

雙語教育 教育局 高雄市

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