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全國最大高職獲配1130台平板 班班有網路讓學習馬力夯

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供
中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供

全國最大高職中山工商在教育部實施「班班有網路、生生用平板」政策，獲得1130台平板，校方配合辦理數位學習工作坊，鼓勵教師參與E學院研習，提升數位教學能力。學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習「馬力夯」。

中山工商校長林昭億表示，新冠疫情發生後，數位學習需求爆發性成長，教育部全面推動中小學數位學習精進方案，希望達成「班班有網路、生生用平板」，補助偏遠地區學校學生一人一平板，其餘依班級數六分之一配發，學校今年獲得1130台平板，經費逾1830萬元。

「工欲善其事，必先利其器。」林昭億說，學校各領域教師配合數位教學全都動起來，辦理數位學習工作坊，鼓勵教師參與E學院研習，明年六月舉辦大型全校教師公開說課分享，提升教師數位教學能力與認知。

林昭億說，許多老師會把平板使用想得太難或複雜，確實有些App很複雜，因此，校方依專業社群與各教學領域，配合採購教學軟體，精進教師數位教學能力，促進教學多樣化，同時提升學生學習成效。校方也強化學校網路環境，頻寬增至10 Gbps，更計畫再增建置校園網路節點、佈線及設備，含新增光纖網路、可控管式交換器、180台無線AP及無線網路控制器等，確保網路不塞車。

中山工商已運用於平板教學的科目，包括世界飲食文化、專題推廣與應用、英文聽講、糕點科學Ｂ-學習歷程製作、口譯、幼兒教保活動設計、幼兒職場、英語會話、科學探究、基礎化學等，師生反饋均很正面。

餐飲科教師黃政緯表示，平板教學有效提升學生學習動機，且能幫助老師節省時間、提高教學效果，增加多元教學並促進師生課堂互動，同時讓老師有更多心思用於班級經營與研究更深度的教學。

餐二甲班學生高義杰說，自己的筆電已用10幾年，與這次平板相較，平板速度快、效能佳，對學習幫助很大，同學們變得更專注，也很踴躍發言。黃峻章認為平板教學活潑又生動，同儕間或師生間的互動變頻繁，讓他對上課內容較有興趣，對於系統與程式的操作也更加熟悉易懂。

中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供
中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供
中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供
中山工商實施「班班有網路、生生用平板」政策，學生拿到平板很開心，覺得課程變得生動活潑，學習動力強。圖／中山工商提供

教育部 生生用平板

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