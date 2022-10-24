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影／遭語文競賽評審人身攻擊 現由學校輔導學生平復心情
台灣青年民主協會昨晚在臉書發文，指上月17日雲林縣語文競賽評審對參賽學生人身攻擊，出言「外貌待加強」、「穿的很像歐巴桑」，且私下協調獲獎學生名單，缺乏公平評分機制。參賽學生事後看到批評影片，心情深受創傷，現由學校輔導室協助平復心情中。
雲林某高職輔導室表示，學生準備許久才去參加比賽，對自己的表現很有信心，事後卻在網路上看到評審批評的影片，讓她大受打擊、十分困惑比賽本質，不太能接受這樣的比賽制度，已由輔導室發函給縣府，但收到的回應只有「尊重評審」，令學生無法接受，所以才會到輔導室尋求其他協助，期待縣府能給出更好的解釋。
教育處長邱孝文說，發生這樣的事情，他深表遺憾，因為在評審過程中，應該要有公平機制，讓選手的努力都能在競賽中獲得公平對待，希望績優選手代表雲林縣參加全國賽，成績未達理想者也期許繼續努力，在未來展現更好的成績。
邱孝文也說，這次在評審過程中，發現評審委員在評審程序及討論過程中，有不適當的行為，會針對這部分問題加以檢討，希望未來不要再發生類似情形，也期待未來評審過程中有完善機制，給所有參賽者公平競爭的機會。
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