康橋幼兒園家庭日 親師生共創學習的美好體驗

學習，除了在課堂上、教室內外，還能走出教室，親師同心陪孩子探索世界，探究世界不一樣的學習。日前，康橋幼兒園青山、康軒、內湖及新竹校區聯合舉辦康橋家庭日活動，四校區幼兒園師生與家長一同在小人國探索學習與同樂，來了一場「世界悠遊行」的闖關遊戲，從互動、溝通與學習之間，透過擔任關主的老師寓教於樂，也促進了共同闖關的孩子與爸爸、媽媽更親密地親子關係。

康橋幼兒園舉辦「世界悠遊行」家庭日。 圖／康橋 提供

「好好玩！好好玩！好好玩！」活動會場上小孩子開心的聲音此起彼落地響起。今年康橋家庭日以環遊世界為活動主軸，學校安排在小人國園區裡設置六道闖關關卡，從台灣暢遊至亞洲、美洲和歐洲等地，並在每一道關卡裡，以各國著名童話故事中的寓意串聯；用故事悠遊世界，也帶著幼兒學習知識，引導幼兒積極地參與找出答案，在感受到學習的成就之後，換孩子主動帶著家長們一一闖關並解鎖關卡，也在遊玩間挑戰極限展現活力，玩得不亦樂乎，讓親子之間的溝通達成一種默契，儲存了滿滿的幸福回憶。

這天的中午時間，康橋幼兒們也與爸爸、媽媽來場野餐約會，在戶外一起享受陽光徐徐的普照，流露出幸福又燦爛的笑容呢！

康橋家庭日，帶給幼兒、家長和老師們一場美好的回憶呢! 圖／康橋 提供

康橋幼兒園表示，學校從小就積極培養孩子生活自理能力、獨立思考力，鼓勵他們自信表達，蓄積展現自我的勇氣，除了多元的學習活動外，更透過主題教學、各項節慶活動及結合主題的校外教育，全方面用心營造各種學習環境，透過精心的課程設計與遊戲活動，從品格、健體、文化到能力，全方面培養與國際接軌的未來菁英。

康橋舉辦家庭日，讓孩子在愛與關懷中正向成長。 圖／康橋 提供

康橋幼兒園每年聯合舉辦的家庭日活動，是希望家長可以把握珍貴的親子時光，實際的參與與陪伴孩子成長，而與學校老師的教育夥伴關係，也因共同攜手合作，而有最大的加成效益，讓孩子在愛與關懷中正向成長，不僅能有效促進孩子大腦的認知發展，孩子直接透過五感感官體驗與探索，累積涵養帶著走的學習能量。