玉山學者計畫10人聘期滿 8人申請獲通過續聘

教育部推動玉山學者計畫，延攬頂尖人才在台研究，卻傳出聘期屆滿斷炊難留人，教育部澄清，第一期玉山學者陸續屆滿，截至今年7月已到期10人，其中9位申請續聘，8位獲通過。

台灣近年許多學者被海外挖角，教育部於107年推動玉山學者計畫，每年最多可加薪新台幣500萬元（玉山青年學者最高150萬元）攬才和留才。教育部高等教育司今天下午發布新聞稿強調，玉山學者以3年為一期、玉山青年學者以5年為一期，期滿仍得申請續聘。

高教司表示，獲續聘通過者，教育部仍會提供玉山學者在法定薪資以外的補助，每年至多500萬元，一次核定3年；玉山青年學者在法定薪資以外的補助，每年至多150萬元，一次核定5年；若屬短期交流人員，依實際服務時間依比例核給。

另外，教育部也提供獲補助期間每年每人至多150萬元的行政及業務費，可用於行政助理人事費、教學及研究業務費及學者本人當年度機票款等。

高教司也強調，學校應聘任玉山學者為專任教師，並提供不低於國立大學教師同職級的法定薪資待遇，包括本俸、學術研究加給及主管加給等；同時也應提供教學或研究所需經費與設備、行政或教學研究助理人事費、教師與其親屬機票、住宿與搬遷費、子女教育協助事項等。

至於未通過續聘申請者，高教司表示，學校也得運用高教深耕彈性薪資經費繼續聘任。教育部也會視計畫推動成效、學者學術表現及各校支援配套等情形滾動修正，以利卓越的玉山學者留台發展。