超狂！本土語教學「活寶」 81歲李貞活到老、教到老

中小學本土語必修上路，現職教師仍非師資主力，得靠薪資不如代課教師的教學支援人員苦撐這項國家級政策。今年已經81歲的李貞，今年原打算退休養老，未料暑假接到一通緊急來電，又把她拉回教學現場，前往高雄鼓山區中山國小任教，她宛如本土語教學活寶，活到老也教到老。

李貞生長於屏東萬丹鄉，全家排行老六，屏東女中畢業後，本想繼續報考大學，考量家庭經濟狀況而作罷，選擇在大哥任教的興化國小擔任代課老師。短短四、五年教學生涯中，李貞愛上教學工作，婚後她以家庭為重，直到兒女上小學，她才在住家附近的旗山國小重拾教鞭，斷斷續續地維持數十年。

由於對本土語的熱愛，李貞參與無數次教師研習，並在民國99年參加高雄市本土語言台羅拼音師資能力檢測，並獲高級認證；同年參加通用拼音師資檢測也達專業級，並在隔年拿到教育部閩南語能力認證高級證書、高雄市教育局本土語教學支援工作證。

有了這些證照，李貞後來任教的國中小不計其數，也在國中擔任閩南語社團指導老師。在李貞的課堂中，她會自創本土語歌謠，教孩子唱跳，孩子也樂在其中。十多年前她從旗山移居高雄市區，仍坐公車通勤回旗山授課，直到五年前才在市區國中兼課，不知不覺也教到自己超過80歲。

今年暑假，李貞因膝蓋退化去開刀，她自嘲，本該好好在家養老，雖然家人一直勸不要太辛苦，該休息了，但教學現場缺老師，在母語協會的強力推薦之下，自認還有足夠的熱忱與精神，還能為台灣的本土語言略盡微薄之力。

李貞說，本土語在現代孩子們身上，還很需要加強，畢竟會講的孩子不多，也期盼孩子能熟悉在地文化，並以「輪轉」的台語，應用在日常生活中，讓「講閣好聽」的母語能一直延續下去。而看到學生快樂的學習與進步，甚至畢業多年還不忘向她說聲教師節快樂，也讓她覺得生活很充實有意義。