玉山學者重金來台深耕 聘期屆滿百萬年薪斷炊難留人

教育部推動玉山學者計畫，補助符合國際競爭力的薪資待遇，延攬頂尖人才來台。玉山學者可獲外加年薪300至500萬元，以三年為一期；青年學者外加年薪50至150萬，五年為一期，並要求學者來台後須在台帶領後進、組成研究團隊，但大學則擔心玉山計畫聘期短，期限一到難再以提供優渥年薪留人，亦可能導致培植的計畫受影響。

教育部統計，107至110年已通過玉山學者、玉山青年學者157件申請案。計畫挖角學者個人，根據「大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」規範，玉山學者必須與年輕學者共組團隊，讓學術在台扎根，學者雖無法將研究團隊攜至台灣，但可轉為在台培植。

暨南大學校長武東星表示，請外國學者來台組團隊有難度，國內有成功案例但實則不多，在於大學教授常是「一人一把號，各吹各的調」較難湊合。

武東星談到，大學申請玉山計畫時應留意，如果學者是獨立一人跟台灣沒有連結，短期要發展出研究團隊確實很難；教育部審查也應參考學者先前與台灣學校的合作，而非單純評斷學者成就，否則聘期內無法發展研究，甚為可惜。

台師大玉山計畫學人研究上分兩組，研發長許瑛玿表示，三位青年學者分佈於物理、地球科學系，由理學院成立天文與重力中心，並透過學者人脈與東京大學跨國合作，再橫向連結中研院並帶領博士生和博士後；另一批青年學者則耕耘數學應用領域，以尖端密碼學運用於資安。

但許瑛玿談到，玉山計畫聘任期三至五年，聘期結束後教師將回歸專任體制不再有百萬薪資加給，「屆滿後不知道會不會繼續留下」。若聘期屆滿，學校可透過彈性薪資制度嘗試留任，但仍遠不及玉山計畫加給，以目前大學財務、制度上都無法做到，要再由教育部研議。

陽明交大近年共聘四名玉山學者，研發長蔡金吾則表示，日籍教授太田信廣110年方核定聘任，岩井洋107年聘任期到後已留任；另外一名美籍教授聘期屆滿後因疫情返國，法籍教授則由成大挖角。

蔡金吾談到，若聘期屆滿，學校會再嘗試向教育部提報玉山計畫，否則便以彈性薪資續聘，若達院士級至少可提供玉山計畫約七成薪，盼讓學者繼續留任台灣、延續計畫；目前各校正提報高教深耕計畫2.0，也向教育部積極爭取經費。