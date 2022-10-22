產官學網絡單位協力 持續強化台中社安網

東海大學公益慈善與社會服務教育硏究中心舉行「111年台中市強化社會安全網研討會」，逾250名實務工作者、大專院校師生參加，中彰投苗社會局處參與交流經驗，促進社安網專業人才培育產官學三者合一。

東海公益慈善與社會服務教育硏究中心接受台中市社會局委託，21日舉辦研討會，地方中央社會安全產官學齊聚。

研討會邀請衛福部社會及家庭署長簡慧娟，分享社安網第二期計畫推動重點，苗栗縣社會處副處長張國棟、南投縣政府社會及勞動處長林志忠、彰化縣社會處長王蘭心和台中市社會局長彭懷真，分享中部地區的社會福利服務特色。

彭懷真舉例，1名婦女單獨撫養子女，因為不識字，求職屢屢碰壁，社工積極連結勞工局駐點在家庭福利服務中心的就業服務員，協助找到合適的工作，陪同面試，並成功就業。自2020年起，社會局14個家庭福利服務中心和勞工局的密切合作，已成功協助648人順利就業。

彭懷真鼓勵在場相關科系學生，運用所學，畢業後投身社安網行列。他說，為讓大專院校師生更了解社安網計畫，去年社會局到6所大學巡迴座談，今年進一步規劃研討會，第一段專業與談，讓實務工作者、師生和衛生福利部及中部地區社政機關主管，討論政策推動現況；第二段專題研討，邀請各領域專家學者發表學術論文，主題涵蓋積極性的脫貧政策、個案服務的轉銜合作、改善精神疾病與藥酒癮的工作方法等。