台南市今天表揚歸仁國小周梅花等24名績優特殊教育志工

台南市教育局今天在台糖尖山埤江南渡假村舉辦「特殊教育志工表揚暨成長營」，由教育局副局長王崑源代表贈感謝狀給24名績優特教志工。教育局表示，志工是特教工作幕後最堅實的力量，卻也是最低調的一群，期待公開表揚向全體特教志工傳達最真切的敬佩與感謝，並讓「助人最樂，服務最榮」的志工精神擴散到社會更多角落。

今年表揚的績優特教志工：薛雅玲、李桂華、鄭美仁、黃琤惠、梁秀宜、曾瑞玲、林淑娟、吳余珍、柳雅馨、周妙仙、林芃妏、陳姿妙、李虹瑩、陳麗玫、吳孟倫、蔡美紅、武麗君、謝碧蓮、盧郁斌、周梅花、黃素玉、陳思靜、許瀞文、陳春菊等24名，教育局感謝志工盡心竭力為特殊孩子們提供適切照顧。

在歸仁國小服務的周梅花志工，不僅每天早晨主動到校門口接特教學生入校，熱心陪伴閱讀、打掃、抄寫聯絡簿，並針對學生需求，與老師及家長共同討論指導策略，甚至還自掏腰包購買獎勵品，鼓勵特教學生進步、正向行為，並在疫情期間協助環境消毒工作，視學生如己出態度令人感佩。

已在關廟國小服務滿4年的吳余珍志工，平日總會定時入班協助輔導普通班的特教學生，並於導師繁忙時主動幫忙關懷及安撫學生情緒，用溫暖包容的態度陪伴孩子度過每一次煩惱與低潮，在每學期進行期中或期末評量時，更是義不容辭為孩子們報讀評量題目，表現也深獲老師、家長肯定。

現場除表揚績優獲獎志工，也邀請推薦學校、獲獎志工家屬及全體志工觀禮，共享榮耀。承辦單位新山國小配合規畫志工成長營，結合尖山埤環境學習中心生態體驗，打造兼具歡樂與知性的學習交流之旅。

王崑源指出，特教工作不僅辛苦，且充滿許多不確定性，感謝特教志工們無私奉獻，投入無數時間、心力來幫助特殊孩子，同時協助執行各項特教輔助性服務。雖礙於名額及3年內不可重複推薦規定，每年表揚都有遺珠之憾，但對於所有特教老師，所有受到幫助的孩子、家長，每位志工都是不可或缺的最佳夥伴。

教育局表示，為打造完善且優質的特教環境，每年均編列預算延聘講師實施教育訓練，協助志工精進各項專業知能，期盼公開表揚活動激勵績優志工，也能招募更多人投入特教志工行列，讓特教學生得到更全面的照顧。