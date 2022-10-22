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轉學遇國中冤家 兩生衝突被PO網流傳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣某高職學生在教室發生衝突，全程被錄影上傳。截圖自黑色豪門企業網路影片
彰化縣某高職學生在教室發生衝突，全程被錄影上傳。截圖自黑色豪門企業網路影片

網路社群流傳一段彰化縣某高職學生衝突的影片，校方昨（10月21日）接獲匿名投訴後調查，發現兩名當事人是國中同學，男生經常出言不遜，女生非常不快，前天（20日）找朋友通知男生溝通，一語不合引發肢體衝突。校方今天表示，已找兩名當事學生的家長懇談，家長都表明知道自家孩子行為偏差，願接受校規輔導。

這所學校表示，張姓女學生今年寒假轉學過來，又和昔日冤家的趙姓男學生同校，因趙生平常用負面語言批評張生，甚至面對口出惡言，張生很不爽，10月20日上午約7點45分張女找朋友轉知趙男到她的教室「溝通」，結果一言不和，張生動手推趙生，引發肢體衝突。

事情發生後，學生通報導師，當下趙生和張生雖認為對方有錯在先，但也立即坦承動手是錯誤行為，在導師勸導之下，張生與趙生表達願意自省檢討，承諾日後不會累積成恩怨。家長接獲通知到校也表明，願子女接受校規輔導。

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