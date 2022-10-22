台北市發表性平素養繪本 7套教案讓性平深植孩子心中

台北市教育局今天表示，今年度性別平等教育以「性平素養與科技生活」為主軸，身處教育最前線的幼兒園師長們，分享了七套有溫度又有深度的教案，有和「鯊魚女孩」去探險，還有在美國民謠之母音樂伴奏下展開的「進擊的能源」，讓孩子從小接觸永續發展的理念，更讓性別平等的素養深植於孩子們的心中。

教育局表示，在市立南港幼兒園及中正幼兒園的號召下，從最溫暖動人的中英文繪本為基礎，結合聯合國SDGs永續發展指標，設計有趣的遊戲關卡，於10月21日展現今年度精采的成果。

教育局表示，南港幼兒園研發「種下和平的種子」教具，介紹「讓綠意在非洲蔓延」的諾貝爾和平獎女得主萬格麗（Wangari），她動員數十萬非洲婦女，種植了四千五百萬棵樹木，保護水土、美化大地，也在小朋友心中根植了環保與女權的樹苗。

教育局表示，還有「紅色的地球哭哭喊口渴怎麼辦？」日新國小附幼設計藍色地球與紅色地球的遊戲板，帶領小朋友追隨瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）與水公主喬琪巴迪爾（Georgie Badiel）的腳步，展開任務行動，化解地球口渴危機。

教育局表示，中正幼兒園引領孩子跟著「鯊魚女孩」尤金妮（Eugenie Clark）去探險，遨遊於大海，拿著鯊魚牌任務卡，守護生生不息的海洋。接下來，玉成附幼開了一場「爬蟲女孩的午茶派對」，沿著動物腳印走，邂逅了恐龍女孩瑪莉（Mary Anning）與爬蟲學家瓊安（Joan Procter）。

教育局表示，逸仙附幼設計的Girl's Power女性力量，帶小朋友見識「台灣之光」運動女傑，三道闖關遊戲訓練孩子頭好壯壯動一動。建安附幼則向高齡的瑪莉奶奶（Mary Walker）上學致敬，童年的她是個掙一口飯吃的黑人窮女孩，但為了讀懂聖經，她克服萬難吞嚥知識，更為美國的黑人民權運動出力。河堤附幼推出「進擊的能源」，在美國民謠之母珍里奇（Jean Ritchie）的音樂伴奏下，藉由迪士尼動畫師瑪莉（Mary Blair）的奇妙切換，認識形形色色的環保能源。

教育局表示，北市幼兒園的老師透過繪本與教具的加乘力量，鼓勵孩子發表想法、團隊合作，認識更多捍衛地球的SHERO女力故事，從小培養對在地與全球的關懷，強化面對多變未來的核心競爭力。