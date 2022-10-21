學校午餐竟然有石斑魚！班班有石斑開動 學生讚：希望能天天吃

高雄市岡山區前峰國中今天起落實「斑斑吃石斑」政策，漁業署、國教署官員到校關心供餐情況。學校午餐石斑魚料理供應以「外加一道菜」模式處理，一學期可吃到4次，學生今天吃是清蒸龍虎斑，開心地大快朵頤。

「魚肉好鮮美喔，尤其那魚油好香」、「真的好吃，希望下次量能煮多一點，能天天吃到更好！」學生說，平常學校午餐通常3菜1湯，過去不曾在學校午餐嘗到石斑魚，今天多了石斑魚料理，大家都很興奮。學生們品嘗過後都給予高評價，讓廚工備受鼓舞，前峰國中另供餐嘉興國中，兩校師生今天午餐一起大啖石斑魚。

前峰國中校長林啟文說，此次石斑魚料理是經過2次試做，學校營養師、廚工等人充分討論，努力做到色香味俱全，還要展現營養價值。對於有學生希望天天吃，林啟文笑說，會盡力滿足學生心願，努力爭取，看未來能否實現。

前峰國中啟動「學校午餐採用石斑魚計畫」，校方在今天特餐日外加一道國產優質石斑魚，營養美味又可口，農委會漁業署長張致盛、教育部國教署戴副署長淑芬、海洋局長張漢雄與教育局長謝文斌到校關心供餐情形，一同為學生獻上鮮美石斑魚料理。

石斑魚成本不低，過去鮮少在營養午餐中出現。教育局表示，這項計畫由漁業署辦理冷凍加工石斑魚共同供應契約、國教署協助調查石斑魚需求量、短期冷凍存放地點等，地方政府擬訂配送計畫，三方通力合作下，提供學校午餐優質國產石斑魚餐點。

戴淑芬說，石斑魚料理供應以「外加一道菜」方式辦理，供應日各校可依營養基準適度調整菜單，注意整體供餐分量，在享用石斑魚餐點時，也培養學生惜食教育觀念與習慣。

謝文斌表示，高雄市相當重視學校營養午餐，積極爭取行政院「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，獲得4.6億元補助，共有22校群99校，超過1萬名師生受惠，感謝中央讓高雄偏鄉學生也能吃到符合3章1Q食材烹煮的美味午餐。

高雄是養殖石斑重要產地，主要產區在彌陀、永安等。立委邱志偉說，對岸禁止台灣石斑出口後，短時間內確實造成當地石斑產業衝擊，他要求農委會立即提出因應對策，包括拉長石斑養殖時間，增加加工及凍存量能，也搭配班班吃石斑等推廣政策，多管齊下，逐步減緩衝擊。