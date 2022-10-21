推動「影響力時間」精神 中教大結盟中台灣女力動起來

為響應「影響力時間」精神，由國立台中教育大學管理學院、國際專案管理學會台灣分會（PMI Taiwan），以及台灣上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會共同發起的「影響力時間倡議」上午舉行啟動儀式，大家期許運用時間，為社會、企業的永續發展，帶來敏捷、正面的影響力。

國際專案管理學會台灣分會理事長高治中說，影響力時間精神由PMI總會發起，年初在台灣發起倡議。台中教育大學管理學院致力推動永續發展教育、育成專案管理素養與敏捷思維，台灣分會因此進一步與台中教育大學管理學院簽訂聯盟。為了更緊密地與在地社區連結，台灣分會也與上市櫃公司協會中台灣女力論壇聯合會合作。

他說，花在發揮影響力的時間，就是影響力時間。過去很多專案經理人、企業主都做生產力的事，要賺錢、增加營收，但希望企業花多一點時間在永續經營和社會影響力的事情上，產生更為正向的轉變。

台中教育大學管理學院院長林欣怡說，影響力時間是一個概念，希望能善用時間發揮影響力，而且每一個人都是改變者。這個概念可以運用在社會公益、公司經營和各個層面上，並以專案為導向，結合各種不同力量成為「複力」，並利用有力的脈絡，發揮更大的影響力。

林欣怡說，透過這項倡議活動，期盼企業投入促進創新且具影響力的專案教育上，讓公司經理人學習專案與敏捷管理，未來將由台中教育大學管理學院與國際專案管理學會台灣分會共同合作，培育具創新且具影響力思維的專業經理人。台中教育大學會逐步導入專案管理與敏捷素養課程，以培育永續實踐家。

另一方面，也將由倡議企業帶領企業經理人，投入5%的時間在影響力事務上，呼應影響力時間概念。並在建立人才網絡後，接續發展為社群，協助企業組織導入敏捷專案管理到實務，擴散到企業組織，讓更多經理人學習到相關知識以及實務應用。

中台灣女力論壇聯合會執行長郭鳳玉說，中台灣女力論壇聯合會是台灣上市櫃公司協會下的組織，成員多是企業主和企業主的另一半，大家聚在一起，希望發揮有助於社會和企業經營的影響力。

她說，魔鬼藏在細節裡，管理者就是要把魔鬼抓出來，以及「把魔鬼變成天使」的那個人。所以，常常得面臨挑戰、隨時得處理突發事件，甚至隨時得準備好處理危機。如何在最快的時間疏理出這個管理的脈絡，找出解決方案，也就是敏捷管理的所在。

郭鳳玉說，透過舉辦女力論壇，可以傳承知識與經驗，連結新時代女性領導人，發揮永續影響力。