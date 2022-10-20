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論文比對評估納學位授予法 大學校長：難根本杜絕抄襲

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

近期政治人物論文涉抄襲頻傳，立法院今舉行教育文化委員會，立委林奕華於質詢時詢問教育部長潘文忠，是否支持修正學位授予法，要求碩博士論文需先經系統比對，才可領取畢業證書。教育部表示，將盤整資訊後評估，但大學端則多認為，比對系統有其侷限，且各校多已設有相關規定，無需提至法律高度。

林奕華指出，近期政治人物論文抄襲案已影響高等教育形象，問教育部是否支持修正學位授予法，以法律位階規範碩博士論文需先經系統比對，確保無抄襲之虞，才可領取畢業證書。

潘文忠表示，目前各大學已設有相關比對準則，目前正在蒐集盤整資訊，希望盤整後做整體評估。且教育部正與國家圖書館一同開發公版比對系統，預計最快明年十二月上路，屆時將提供各校專做學生論文比對查核。

因應前新竹市長林智堅論文抄襲案，台大近日亦將原創性比對列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，學生需繳交論文學術倫理暨原創性聲明書，才能辦理離校。

為防堵抄襲，各校屢將論文原創性比對列入校內規定。但台大土木系教授李鴻源反對，形容比對系統如同「良民證」，背後的想法已是不信任教授的指導能力也不信任學生品德。但只要指導教授定時會談、督促，學生面談時能否如實說明過程，都能判斷論文是否出自學生之手。

陽明交大校長林奇宏指出，近年觀察，很多抄襲案源自於本無需以論文呈現學習成果，卻硬要強制寫論文，不同學校和領域應有不同的專業表現，學校應彈性思考論文以外的成果呈現方式，不再強制寫論文；且比對系統也有破解軟體，以入法等剛性方式規範，難根本解決抄襲問題。

台北大學校長李承嘉則說，並非比對系統呈現的數字高就一定為抄襲，如法律所需逐字引用法條，相似度呈現上就可能較高。對此，比對系統僅是輔佐工具而非絕對，應於比對後讓指導教授參考、分析數字成因，若比例有異再跟學生溝通釐清，現在各校已多在執行，不必提升到法的高度。

論文抄襲 教育部 台大

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