清大校長立院備詢初體驗 高為元：歷史性的一刻

立法院教育文化委員會今審查國立大學校務基金預算並備質詢，國立清華大學校長高為元今年五月上任，今天首度到立法院接受備詢。他會後指出，「這是歷史性的一刻。」人生第一次到立法院備詢，也能了解國會如何看待高等教育，以及教育部該如何因應，甚為重要。

立法院今天審查國立大學相關預算，並邀請數十所大學校長、教育部官員列席備詢。高為元小學畢業後就隨家人移民美國，1998年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校達18年，2015年至香港大學擔任副校長，隔年轉任港大轉化醫工講座教授，學識成就斐然，今年出任清大校長陽光形象獲得學生好評。

高為元表示，今天是歷史性的一刻，在於人生第一次到立法院列席備詢，更重要的在於能了解國會如何看待高等教育，以及教育部未來該如何因應。

此外，今日質詢時朝野立委多關心近期英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）2023年世界大學排名，我國數所頂大都落至五百名後。高為元說，無論美國或台灣都會有人關注大學排名，只是重視程度不一，各界關心之餘，也應留意排名數據的準確程度。清大也會對名次進行了解，作為未來努力、進步的參照。