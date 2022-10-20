影／南投公辦民營中心托嬰成立 每月僅需付擔6500元盼吸青年夫妻返鄉
南投縣兒童及少年福利館歷3年多興建今天啟用，全縣首家公辦民營托嬰中心也正式營運，可收托36名2歲以下的嬰幼兒，家長每月僅須負擔6500元，一旁就是南投縣首座青年住宅，年輕夫婦不用在工作和照顧幼兒兩頭燒，可望吸引青年夫妻回南投成家立業，增產報國。
南投縣長林明溱、南投市長宋懷琳、縣議員張嘉哲等人今天參加兒少福利館剪綵，林明溱說，多功能兒少福利館兒少福利館位在南投市文化路，一樓為三興里集會所、社區活動中心，二、三樓為南投區社會福利服務中心、公辦民營托嬰中心，是去年過世的前社會處長林俊梧積極爭取建議，縣府自籌6119萬餘元經費，歷經3年興建完成。
南投區社會福利服務中心負責南投、名間弱勢個案的協助，提供各項社會福利諮詢服務，並陪伴支持弱勢家戶恢復社會功能，將各項社會福利措施帶進社區，提升資源之可近性，館內公共設施，如團練室及圖書室等將開放社區居民使用，成為民眾社福好鄰居。
托嬰中心由社團法人中華民國家庭福利推展協會承辦，共可收托36名2歲以下的嬰幼兒，而且扣除托育補助後，每個嬰幼兒的家長每月僅須負擔6500元，大幅減輕照顧者托育負擔。兒少館旁正趕工興建兩期共45戶青年住宅，要吸引南投青年男女返鄉成家立業，努力多生幾個。
林明溱說，他在任內堅持讓全縣國中以下學生免費營養午餐，8年經費支出23億元，但錢花在刀口上，讓家長減輕不少負擔，8年來縣府減債75億元，還開發福興溫泉等五大產業園區，為縣府增加40億元進帳，可供下屆縣長運用，南投兒少福利館獲得園冶獎，整合托育、社區及家庭福利等機構進駐，讓南投鄉親獲得更優質的社福照護服務。
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