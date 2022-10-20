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台中市4年7.57億挹注學校競技運動 全力培訓選手

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市重視學校競技運動發展，強化培訓及照顧選手制度，108年至今年以7.57億元，協助學校選手和團隊培訓與參賽。圖／台中市教育局提供
台中市重視學校競技運動發展，強化培訓及照顧選手制度，108年至今年以7.57億元，協助學校選手和團隊培訓與參賽。圖／台中市教育局提供

台中市重視學校競技運動發展，強化培訓及照顧選手制度，除每年自編預算外，也向中央爭取各項計畫補助經費，108年至今年以7.57億元，協助學校選手和團隊培訓與參賽，台中市在全國中等學校運動會去年以117金躍居全國第一，今年獲120面金牌，蟬連全國冠軍，選手在各項賽事大放異彩。

教育局長楊振昇表示，經費用於出國及跨縣市參賽補助、聘任教練人力、設置基層運動選手訓練站、運動團隊及社團補助、強棒計畫、優秀運動選手體育獎金及培訓獎助金、三級運動防護計畫、運動選手輔導照顧等，讓運動團隊及選手們專心在訓練與比賽上，因制度完善，加上學校及教練與台中市體育總會各單項委員會的協助，近年來台中市學校運動團隊成績大放異彩。

另外，今年市府發給全中運獲獎的教練、選手的體育獎金，從以前的2000餘萬元倍增到近4000萬元，創下歷年新高；每面金牌發給組隊學校獎金10萬元，如獲競賽種類各組別總錦標前三名的學校，再發給績優獎金5至15萬元不等，協助、延續培訓工作。

全中運田徑短跑３年皆奪冠的金牌選手沙鹿國中楊玫玫，由陳柏成教練指導培訓。

陳柏成指出，選手養成不易，好不容易培養出來的好選手常被其他縣市挖角，市長盧秀燕108年實施「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，讓全中運各競賽種類及項目獲得前3名的優秀選手可獲得一年的培訓獎助金，把優秀選手留在台中；今年度起推動國民中小學運動代表隊運動防護計畫，也減少選手運動傷害，延長選手運動生涯。

楊振昇說，在教育部主辦的中等學校排球、壘球、足球及籃球聯賽上，台中市107學年度獲3金2銀，110學年度成績突飛猛進，獲得6金3銅，教育局除發給教練及選手體育獎金外，也表揚冠軍學校，並補助每校200萬元改善訓練環境，共發給6校共1200萬元，協助學校購置競賽裝備、訓練器材及改善訓練環境，培訓更多好手。

台中市重視學校競技運動發展，強化培訓及照顧選手制度，108年至今年以7.57億元，協助學校選手和團隊培訓與參賽。圖／台中市教育局提供
台中市重視學校競技運動發展，強化培訓及照顧選手制度，108年至今年以7.57億元，協助學校選手和團隊培訓與參賽。圖／台中市教育局提供

台中市 體育 金牌

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