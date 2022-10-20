培育新住民子女 張榮發基金會捐助400萬

今年黎明技術學院服飾設計系大一學生，有15位新住民子女學生，他們參與新北市首屆「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，張榮發基金會有鑑於新住民子女多元文化潛能，挹注4年400萬元善款，補助學生4年就學費用，培育未來頂尖國際時尚人才。

教育局表示，新北市新住民二代昂揚計畫迄今，已選送216名學生出國文化體驗及企業見習實習，近2年約400名高中職生參加線上培力營隊，之後設立「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」作為新住民人才培育的藍圖。

張榮發基金會看好新住民子女雙語言及跨文化的發展潛力，挹注善款讓今年入學新住民子女新生享有4年免學費。張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會長期關懷並支持具有潛質學生就學，為了讓新住民子女擁有一技之長及無經濟顧慮向學，鏈結新北市教育局與黎明技術學院教育資源，為學生打造時尚設計舞台。

黎明技術學院校長林明芳表示，新住民子女從小浸潤在雙語言及跨文化的家庭環境，比起一般學生更能掌握國際語彙。這個計畫結合張榮發基金會的挹注，及財團法人紡織綜合研究所的支援，強化產學合作，公私協力幫助孩子逐夢，翻轉孩子未來的競爭力。

新住民國際時尚產學攜手培育計畫首屆新生施弘琪，爸爸來自緬甸，踏入時尚圈的第一個任務，就是擔任由新北市教育局主辦的2022鬥艷時尚伸展台「國際創意造型設計組」模特兒。