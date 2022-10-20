學生不幸事件通報數5年飆升8倍 立委要教育部提總體檢

立法院教育文化委員會今天審議國立大學預算並備質詢，民進黨籍委員吳思瑤指出，根據衛福部和教育部統計，各級學校學生自殺通數五年飆升八倍，死亡數五年內亦成長1.65倍。吳思瑤提出盤整計畫，要求教育部修正《學生輔導法》擴充人力，各校也應檢討心輔中心設置，讓學生求助時願意走入；教育部則承諾，將花三個月提出總體檢。

期中、期末考前學生壓力大，立委吳思瑤指出，根據衛福部和教育部統計，105至109年間各級學校學生自殺通報案件數五年來飆升8倍，國小至大專校院105年自殺通報僅1089件，至109年已達8730件。再者，不幸死亡的數則成長1.65倍，從64增長為106件。

吳思瑤也指出，衛福部110年各年離層自殺通報率中，15至24歲自殺通報率占28.3%，屬於年齡層中第二高者，僅次於35.3%的25至44歲，代表學生的身心狀況極需關注。

吳思瑤表示，很多大學諮商供不應求，部分諮商預約時間甚至要等上一個月之久，根據《學生輔導法》專科以上學校每1200名學生就必須設置專業輔導人員一人，但現況是生師比本來就較優的大學，輔導人員須承擔的學生數較佳；私立大學等甚至包括陽明交大，一名輔導老師，都必須承擔1千多位學生。

輔導室要設在哪裡也有學問。吳思瑤說，諮商輔導室30%的大學設置於行政大樓，另有20%設置於教學大樓內，但根據過往的訪談，若設在行政大樓或教學大樓中學生根本不想進去，「因為人來人往、不隱密」。導致學生要尋求協助時仍不願意踏入。

再者，吳思瑤說，不少大學諮商輔導室空間規畫失當，既不放鬆也不溫暖，建議大學校長，應檢討諮商空間設置處，以及空間思維是否可以符合使用這需求。

吳思瑤表示，教育部應借鏡國外經驗，讓大學與民間合作提供24小時服務，以此補足夜間心理輔導資源；或推動跨部會合作，以教育部和衛福部共同創建線上心輔平台，提供即時服務和資源媒合。

教育部長潘文忠說，本身很在意學生的身心健康狀況，現在也是《學生輔導法》檢討的時機點，輔導人員人力是應該再做改善，新年度的預算也會針對心輔諮商空間做檢討，讓學生願意進入使用；諮商輔導室的設置位置等也會再跟各大學研議，將於三個月內提出總檢討報告。

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