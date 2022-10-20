影／營養午餐吃石斑魚 潘文忠：最快10月下旬開始

大陸以台灣石斑魚檢出禁藥為由暫停輸入，政府為促銷石斑魚推出「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，教育部長潘文忠今天表示，已完成相關採購程序，學童有機會在10月下旬吃到石斑魚料理。

潘文忠表示，行政院已完成跨部會協商，也已經完成相關採購，預計砸6億元經費向漁民收購石斑魚，就等後續得標廠商的準備，大的原則就是這學期讓學生品嚐石斑魚料理，有機會會在10月下旬就吃到。