台大新校長陳文章聘任案已送抵 教育部回應了

國立台灣大學日前選出工學院院長陳文章為第13任校長，預計明年1月8日上任。教育部今（18）日證實昨已收到台大函報新任校長聘任案公文，目前正依據學校提報資料辦理中。

台大10月7日舉行第13任校長選舉，最終由現任工學院院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍當選。事後教育部長潘文忠表示，台大會依相關作業程序函報教育部聘任，教育部若收到，就會依照相關程序函覆台大。

教育部今日證實，昨日已經收到台大函報新任校長聘任案公文，目前正依據學校提報資料辦理中。據了解，教育部近日就會完成審核。

由於台大於2018年時選出新任管中閔為新任校長，但當年教育部因程序瑕疵，要求台大重啟遴選，引發後續「卡管案」爭議。潘文忠日前也回應，已檢討過相關遴選辦法與作業要點，要求候選人揭露相關資訊，之後已經歷多所學校校長遴選，也確實化解各界對校長遴選的疑義，並順利產生新任校長。