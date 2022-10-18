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太狂了！神人地理課手抄筆記獲台圖典藏 網驚：根本地理界九陰真經

聯合新聞網／ 綜合報導

林惠娟女士大二時地形學手抄筆記本，字跡工整、繪圖精美，近日由國立臺灣圖書館掃描後數位典藏。圖擷自國立臺灣圖書館-臺灣名家手稿資料庫／林惠娟老師
林惠娟女士大二時地形學手抄筆記本，字跡工整、繪圖精美，近日由國立臺灣圖書館掃描後數位典藏。圖擷自國立臺灣圖書館-臺灣名家手稿資料庫／林惠娟老師

上課手抄筆記可以幫助理解、複習，現在有人還抄到被圖書館珍藏！國立台灣師範大學地理系退休副教授林惠娟，大學上地形學時的手抄筆記，因字跡工整、內容詳盡、繪圖精美，日前被國立臺灣圖書館掃描後數位典藏並公開閱覽，令眾多網友直呼「嘆為觀止」、「這根本是地理界的九陰真經」。

網友許瑋在臉書發文寫道，40多年前母親林惠娟就讀師大地理系，大二時修習石再添教授地形學時的手抄筆記本，最近被國立臺灣圖書館進行掃描後數位典藏並公開閱覽。

她表示，在那個沒有手機平板筆電的年代，母親到野外實察還得揹相機帶膠卷，上課抄筆記、下課再回去整理，一字字像打字般的刻寫在本子上，這樣的學習過程，讓母親後來成為了地理老師。而當年自己還是國中生的時候，就靠著母親這本神人手抄筆記，地理成績一直都考得很好。

這本《地形學講義》手抄本一共有201頁，內容有風化地形及崩壞地形、流水作用與河成地形、海水作用和海岸地形、風化作用與風化地形、地下水作用與喀斯特地形、冰川作用和冰川地形、火山作用與火山地形等8個章節，編排詳細、字跡工整、手繪圖形精美。

根據《ETtoday新聞雲》報導，筆記本作者林惠娟表示，當年修石教授的課，規定一定要做筆記，自己本身也愛畫地圖，利用德國針筆一筆一劃寫筆記，相當耗時，還獲得教授「空前絕後」的讚譽，給了99分超高分，而差1分滿分，是希望她能繼續成長。

「空前絕後」的手抄筆記曝光，眾多網友紛紛大讚「好工整的字哦！比印刷還美啊！」、「可以畫成這樣真的好強」、「了不起，沒立可白」、「這已經超越教科書等級了吧！好神！」、「這根本是地理界的九陰真經了吧」、「從傳家筆記變成傳世典藏」、「如此珍貴的資源能分享出來是大家的幸運！」

手抄筆記本的畫工受到眾人讚嘆，還被形容為「地理界的九陰真經」，也釣出本尊林惠娟女士回應「太好笑了」，並自謙「考不上美術系，只好到地理系畫地圖啦」。

●【國立臺灣圖書館-臺灣名家手稿資料庫】
林惠娟手抄本：臺灣師範大學石再添教授的地形學上課筆記

林惠娟女士大二時地形學手抄筆記本，字跡工整、繪圖精美，近日由國立臺灣圖書館掃描後數位典藏。圖擷自國立臺灣圖書館-臺灣名家手稿資料庫／林惠娟老師
林惠娟女士大二時地形學手抄筆記本，字跡工整、繪圖精美，近日由國立臺灣圖書館掃描後數位典藏。圖擷自國立臺灣圖書館-臺灣名家手稿資料庫／林惠娟老師

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