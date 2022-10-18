虎科大獲補助結合亞創中心 發展無人機智慧研發聚落

雲林縣虎尾科技大學推動「飛機維修與無人機產業人才及技術培育基地計畫」，獲得教育部9000萬元補助，將聚焦在無人機產業發展，以虎科大飛機工程系訓練場域培育無人機技術專才，結合嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心）發展無人機智慧研發聚落，銜接產學技術。

虎科大校長張信良指出，國立技職科大當中只有虎尾科大設有飛機工程系、航空與電子科技研究所與嵌入式系統與自主飛行實驗室，並設有民航局認證的航空維修訓練中心，學生具有飛機結構設計與航電系統整合的跨領域專業基礎，可作為發展無人機設計、製造與維修的技術支援與後盾。

張信良說，無人機產業主要涵蓋載具設計、飛控系統、控制晶片、資訊傳輸、操作軟體、系統整合、操作培訓、操作應用服務等，人才培養不易且目前國內相當缺乏。虎科大深耕無人機領域與技術研發已十餘年，具技術整合優勢與領航地位，透過該計畫將累積的無人機前瞻優勢轉化為學生的專業能力與職場競爭力。

他進一步指出，虎科大團隊在無人機領域多年努力，期能結合產業能量催生第一台我國100%自製的無人機，並結合研發與維修技術、無人機專業教師團隊，鎖定精準農業、工程安全等領域，投入精準噴藥、疫病防治、國土安全、橋樑檢測、高壓電塔維護等應用。

虎科大從去年受嘉義縣政府委託維運管理「亞創中心」，攜手企業共建實驗室，打造無人機智慧研發聚落，由教師扮演顧問提供技術支援，並帶領學生參與企業研發專案計畫，讓學生於畢業前便能實際參與無人機產業創新團隊，強化實務經驗，協助快速接軌產業，張校長說，該計畫將可為台灣打造完善的無人機產業基地。