暨南大學112學年新設護理學系 首年招收35名學生

國立暨南國際大學自112學年度開始，將新設護理學系。暨大校長武東星表示，下學年新設護理學系學士班1班，招收35名學生，除了繁星、申請入學，也會透過特殊選才管道，提供特定名額給南投縣原住民與弱勢生申請就讀，希望培養更多的護理人才在地服務。

國立暨南國際大學日前舉辦護理系籌備處揭牌儀式，將於112學年度新設護理學系。在35名招生名額中，包含15名經濟文化不利學生的願景計畫名額。未來埔里基督教醫院將提供護理系師資、設備、實習等全面性的協助。

武東星表示，未來護理系的招生，均會給南投縣的弱勢生和原住民學生上國立大學機會，也是暨大願景計畫中的一項。因此新設的護理學系學士班招生，將在特殊選才管道中，保留名額給縣內中低收入戶和原住民學生，希望將來特殊選才管道錄取的護理系學生畢業後，也能留在縣內或回到部落的醫療體系服務。

暨大教務長楊州松強調，暨大在籍學生計有6381名，創暨大設校27年以來歷史新高，暨大更是全國大學社會責任USR計畫的模範學校，增設護理系也是展現大學落實社會責任。

楊州松說，未來希望能培育本地賽德克與布農族人的護理人員，設置原住民護理專班，讓南投的醫療量能能夠穩健的發展，埔里基督教醫院與暨大的合作，更是展現了埔基核心價值「榮神益人」的慈悲情懷。