聽新聞
test
0:00 / 0:00

暨南大學112學年新設護理學系 首年招收35名學生

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國立暨南國際大學自112學年度開始，將新設護理學系，並與埔里基督教醫院合作。圖／暨大提供
國立暨南國際大學自112學年度開始，將新設護理學系，並與埔里基督教醫院合作。圖／暨大提供

國立暨南國際大學自112學年度開始，將新設護理學系。暨大校長武東星表示，下學年新設護理學系學士班1班，招收35名學生，除了繁星、申請入學，也會透過特殊選才管道，提供特定名額給南投原住民與弱勢生申請就讀，希望培養更多的護理人才在地服務。

國立暨南國際大學日前舉辦護理系籌備處揭牌儀式，將於112學年度新設護理學系。在35名招生名額中，包含15名經濟文化不利學生的願景計畫名額。未來埔里基督教醫院將提供護理系師資、設備、實習等全面性的協助。

武東星表示，未來護理系的招生，均會給南投縣的弱勢生和原住民學生上國立大學機會，也是暨大願景計畫中的一項。因此新設的護理學系學士班招生，將在特殊選才管道中，保留名額給縣內中低收入戶和原住民學生，希望將來特殊選才管道錄取的護理系學生畢業後，也能留在縣內或回到部落的醫療體系服務。

暨大教務長楊州松強調，暨大在籍學生計有6381名，創暨大設校27年以來歷史新高，暨大更是全國大學社會責任USR計畫的模範學校，增設護理系也是展現大學落實社會責任。

楊州松說，未來希望能培育本地賽德克與布農族人的護理人員，設置原住民護理專班，讓南投的醫療量能能夠穩健的發展，埔里基督教醫院與暨大的合作，更是展現了埔基核心價值「榮神益人」的慈悲情懷。

原住民 南投 願景

延伸閱讀

謝國樑原住民後援會成立 宣示打造第2個紅葉國小

中部最大戶外探索教育中心啟用 暨大成探索教育基地

比〈可不可以放進去一下下就好〉更多自嘲與自娛的原住民音樂文化 ft. 阿洛

暨大深耕計畫成果展 動靜態與虛擬實境結合呈現

相關新聞

政院兒少委員提案高中「心理健康假」方案曝光 教部允研議

學生心理議題備受關注，不只大學生有需求，高中生也在行政院兒權小組會議中提案，希望能在事假、病假的假別之外，獨立出「心理健...

借鏡大學「心理假」！中山、實踐已上路 台師大研擬中

心理假在高中端尚無共識，但已有多所大學走在前頭。中山大學去年五月首創「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，另也會同步通知...

暨南大學112學年新設護理學系 首年招收35名學生

國立暨南國際大學自112學年度開始，將新設護理學系。暨大校長武東星表示，下學年新設護理學系學士班1班，招收35名學生，除...

國際技能競賽韓國場 台選手奪3銀2銅3優勝

第46屆國際技能競賽韓國場落幕，台灣選手在各項目中共拿下3面銀牌、2面銅牌、3優勝佳績，駐韓代表部大使今天也至現場轉頒總...

不護短！南市某國小前校長涉性別事件遭終身解聘

台南市某國小前校長遭檢舉對學生有不當行為，涉及校園性別事件，經教育局2個月調查，確認屬實，日前將他解聘，並通報全國不適任...

尼莎釀27校受災 2明星高中天花板隔間走廊水泥塊掉落

尼莎颱風為台灣帶來驚人雨量，卻也釀多處災情。根據教育部統計，已有27所受災學校、初估災損約80萬餘元。受災學校數以台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。