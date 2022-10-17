政院兒少委員提案高中「心理健康假」方案曝光 教部允研議

學生心理議題備受關注，不只大學生有需求，高中生也在行政院兒權小組會議中提案，希望能在事假、病假的假別之外，獨立出「心理健康假」，讓學生能有自主覺察，短期調適情緒壓力的空間，政院兒權小組也在今年四月通過決議，要求教育部研議「高中以下學生心理因素病假准假準則」。不過目前各界對該準則細節無明確共識，但教育部也允諾，將參考過往法制經驗，藉短中長程計畫促進學生心理健康。

行政院兒權小組兒少委員、台南二中學生梁朝勛去年底在台南市兒少權促進委員會首次拋出「心理健康假」的構想，並在今年四月於教育部青少諮詢會、行政院兒權小組再次提案，政院要求教育部研議准假準則，國教署也列管此案，並在暑假召開專家諮詢會議，會中決議分短、中、長期計畫來推動，九月開學後也再次開會研議，並由國教署提出具體計畫執行期程。

梁朝勛表示，從小到大身邊同學因校內、外各式壓力累積，甚至有自傷、具自殺意圖，卻因污名標籤或不知如何尋求資源而求助無門，甚至遭二度傷害。他也說，十幾年前勞工推動女性生理假，現在從教育現場出發，希望各界能正視青少年心聲，除了盤點兒少心輔資源，也希望建立心理假機制翻轉污名。

根據梁朝勛的提案規畫，為顧及尚未嚴重至需要就診但心理不適的學生，心理健康假無需檢附就醫證明，並比照病假、生理假，不列入平常出缺勤和學業成績。另可針對家長或校園「同意」、家長或學校「知情」即可、「各校請假系統函數設定與確認單呈現」、「使學生與家長對於輔諮資源之充分知情」、「鼓勵校園運用線上請假系統」等配套細節尋求共識。

而在教育部今年七月的專家諮詢會中，有代表認為，心理健康假能讓學生自我察覺心理狀態，回到校園中能發揮更佳狀態；但也有代表擔心，學生請假後難以融入校園，另無論以心理假、心理不適假或心理健康假，因假別名稱已凸顯個別差異，且青少年心智尚未成熟、大眾尚未熟悉之際，難保不被多數濫用或曲解。

會中也有討論，現有制度執行起來是沒問題的，但要撕掉「標籤化」的概念還是有困難，社會觀念在使用輔導資源仍有疑慮，建議以短、中、長期規畫來推行。

短期將盤整輔導資源，從整體環境面建立心理健康友善環境，降低使用心理健康假別的負面標籤化問題，也可透過發展心理健康自我檢測量表，幫助及時察覺心理困境，進而能於黃金關鍵期，把握時機自我照顧與尋求適當輔導資源協助。也建議將相關輔導資源整合，特別是相關法令中的資源，以利學生家長與學校，更能提供多元資源協助學生。

中期而言，當心理健康友善環境建立，學生有健康態度看待心理健康假別，以及能及時覺察期心理狀態時，再透過立法推動，推動時要同時開發配套措施與相關實施辦法；長期目標則是全面落實心理健康層面照護。

教育部也在9月2日召開兒少代表定期會議，對新增假別仍無明確共識，但決議教育部需於一個月內，提出推動短中長程促進學生的心理健康策略。不過一個月已過去，教育部至今仍未透露具體策略為何，僅表示將參考以往形成法制經驗，規畫先蒐整各界意見，就各重要議題聚焦討論，並與地方政府及相關團體進一步會商，凝聚共識，期能穩健推動，維護學生心理健康。

台灣青年民主協會則肯定兒少代表提出心理健康假的大方向，目前國際上已有國家實施，大學端也有實施經驗，讓學生在情緒低落需要協助時，可以從帶來壓力的環境中暫時抽離，也能讓校園心輔機制適時介入。

青民協認為，心理健康假的概念在台灣才提出不久，仍需要有更多的討論。包含請假後的配套措施，校園心輔機制如何銜接，都是值得思考的方向。但心理健康假並不是解決學生心輔狀況的全部解方，校園中教師、學生、家長都是重要的角色，如何降低精神疾病的汙名、如何讓校園的防護網更緊密，接住每個發出求救訊號的學生，都是需要同步討論的課題。