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借鏡大學「心理假」！中山、實踐已上路 台師大研擬中

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
心理假在高中端尚無共識，但已有多所大學走在前頭。中山大學去年五月首創「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，另也會同步通知導師關懷，必要時協助轉介至輔諮單位。中山大學外觀。本報資料照片
心理假在高中端尚無共識，但已有多所大學走在前頭。中山大學去年五月首創「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，另也會同步通知導師關懷，必要時協助轉介至輔諮單位。中山大學外觀。本報資料照片

心理假在高中端尚無共識，但已有多所大學走在前頭。中山大學去年五月首創「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，另也會同步通知導師關懷，必要時協助轉介至輔諮單位；實踐大學也於111學年實施心理不適假，每學期至多3日，無須出具請假證明；台師大也正在推動「心理健康假」，將提報至學務會議討論；台灣大學雖未設獨立假別，但透過校園生活支持方案，接住有需求的學生。

中山大學學生去年在學務會議中提案，希望推動心理不適假，正視學生的「心情感冒」，獲在場代表一致認同通過。中山大學學務長楊靜利表示，上路首年無人以此請假，但111學年開學至今，已有6名學生申請，佔總體請假者不到百分之一，部分學生會在請假事由寫下自己的心情，老師也可從中知道學生遇到什麼難題。

台師大學生會去年也提出此構想，台師大學務長林玫君表示，上學期已著手討論心理健康假，初步規畫比照生理假、病假屬單一假別，每學期五天為限，不用附證明。若學生請假，也將啟動輔導機制，讓學輔中心心理師介入輔導，請一至兩天會有專責導師或論文指導老師關懷學生，如果請三天以上，也會通報系所主管。相關規畫將提報至學務會議討論，定案後即實施。

實踐大學也於111學年起實施心理不適假，每學期至多三日，無須出具請假證明，若請滿三日，將通知導師優先關懷，必要時則由導師轉介至輔諮單位。

東華大學學生會則從上學期起陸續在校內辦理「心理假」等學生權益座談，先前也有向校內學生調查對心理假的看法，預計彙整完會去遊說教師，希望把「心理假」假別能放入學生請假系統，預計會在下學期的學務會議中提案。

台灣大學前年底發生多起學生不幸事件，校方除增聘專輔人力，也成立學輔中心。台大學生會也提出「學習調整制度（校園生活支持方案）」構想，若學生遇到生活適應、學習議題、情緒困擾等，都可以到學輔室晤談，學輔專員會先了解學生需求，擬定初步的輔導措施，並透過橫向溝通，連結校內資源。不過據了解，台大校方近來也有向學生搜集對於「心理假」的意見。

中山大學 台師大 實踐大學

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