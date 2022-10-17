杏壇蒙羞！ 南市某國小前校長涉性別事件遭終身解聘

台南市某國小前校長遭檢舉對學生有不當行為，涉及校園性別事件，經教育局2個月調查，確認屬實，日前將他解聘，並通報全國不適任教育人員。教育局強調，性別零容忍，但行為人得依法提出申復。

台南市教育局是在今年7月30日接獲民眾陳情，指某國小校長在暑假期間，於校內對學生有違反性別平等的不當侵害行為，立即依性別平等教育法及相關規定啟動調查程序，由市府性別平等教育委員會決議受理調查。但考量案件情節及行為人身分，認為有暫時離開校園的必要，首次會議中就決議先暫停職務，靜候調查。後經調查屬實，並經性平委員會決議終身解聘，且通報為全國不適任教育人員。

教育局表示，本案校園性別事件調查小組委員，均為外聘校園性別事件調查專業人才庫的委員及律師，透過調查訪談及檢閱相關事證後，已依法作成調查報告，並經市府性平會決議及讓行為人陳述意見。此案於10月初完成調查程序，最後作成終身解聘處分，並通報為全國不適任教育人員。但目前還在行政救濟期間，行為人得依法提出申復程序。

教育局強調，校園性別事件零容忍、3不1有 (不隱瞞、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰)」是教育局的既定政策與處理態度。為落實校園性別平等工作，自2020年起即建立完整的性別事件預防、處理與輔導機制，包括定期入班宣導及設置求助專線，每學期也印發每位學生求助宣導貼紙並黏貼於學生聯絡簿上，希望透過強化學生自我保護觀念、提供多元的申訴管道，共同守護學生安全。