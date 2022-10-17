尼莎釀27校受災 2明星高中天花板隔間走廊水泥塊掉落

尼莎颱風為台灣帶來驚人雨量，卻也釀多處災情。根據教育部統計，已有27所受災學校、初估災損約80萬餘元。受災學校數以台北市15校最多，災損金額達56萬餘元，其中政大附中災損35萬元最慘，包括校內國際會議廳天花板隔間掉落、室外操場牆面剝落等；松山高中教室輕鋼架及走廊水泥塊掉落，部分教室也有滲水情形，災損達10萬元。

尼莎颱風外圍環流帶來強降雨，北部、東半部降雨最明顯，台北市擎天崗測站3天下來降雨量已超過1700毫米，這波降雨也為台灣各地帶來災情，校園也沒倖免。根據教育部校安中心統計，截至今日下午3時，共有27所受災學校；包括台北市15校、新北市6校、基隆市1校、新竹縣2校、宜蘭縣1校、桃園市1校、花蓮縣1校，初估災損金額80萬餘元。

教育部表示，受災校數最多的為台北市15校，災損金額達56萬餘元，其中國立政大附中損失最慘重，國際會議廳等3處天花板隔間掉落，室外操場牆面剝落，災損達35萬元；同樣位處台北市的松山高中災損達10萬元，災情包括輔導室輕鋼架掉、教室走廊水泥塊掉落、圖書館3樓及國樂室也有滲水情形。

新北市也有6所學校傳出災情，災損共計21萬元，其中三芝幼兒園圍牆上的樹木欄杆整排倒塌，災損達20萬元，是目前全國受災情況第二慘的學校。

而今天的停課學校包含桃園市三光國小、光華國小；宜蘭縣大同國小、四季國小、南山國小、大同國中。

教育部表示，目前僅為粗估金額，學校災後復原時，可再依確切評估災損金額填報於教育部校安系統，後再請各教育主管機關掌握確認，並將正確災損金額陳報行政院。