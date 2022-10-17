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台南市代理教師兼行政職務 111學年度起核給全年聘期

聯合報／ 記者鄭維真鄭惠仁／台南即時報導
台南市代理教師兼行政職務，從111學年度起核給全年聘期與薪資。記者鄭維真／攝影
台南市代理教師兼行政職務，從111學年度起核給全年聘期與薪資。記者鄭維真／攝影

台南市教育產業工會及多名不分黨派議員今開記者會，要求台南市教育局比照雲林縣等縣市，給予代理教師整年聘期及薪資，教育局表示，兼行政職務的代理教師從111學年度起，將核給全年聘期與薪資，教師員額依法控管，教育局將持續爭取保障教師權益。

教育局指出，台南代理教師聘期及薪資已逐年爭取改善，並採核實發給的原則，若學校在暑假期間有請代理教師到校，都應核實發給薪資。兼行政職務的代理教師，因暑假都須到校上班，因此從111學年度起，也將核給全年聘期與薪資。此外，為避免教師因少子女化減班而有超額問題，對教師員額管控比例，也依規定設定在8%以下。

教育局表示，南市國中小代理教師聘期及薪資，都要求學校要核實發給，並統一律定代理教師聘期，確保代理教師在錄取正式教師後的年資可提敘薪級，具體保障代理教師權益。

議員建議暑假期間，未到校的代理教師也要全部發給年薪，教育局表示，預估每年需再增加1.2億元人事費，未來會持續爭取。

針對教師員額控管比例問題，教育局表示，台南市國中小每班教師員額編制，都依規定督導各校落實員額控留比率不超過8%為原則，在符合學校實際授課需求下，將專任員額改聘代理教師、兼任、代課教師、教學支援工作人員或輔助教學工作人員，希望兼顧教學品質並避免教師因減班超額而影響工作權益。

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