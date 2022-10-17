北市清江國小足球隊不當體罰 31日提調查報告

民進黨立委何志偉今天踢爆，台北市清江國小有學童參加足球隊卻慘遭教練毆打，孩子不僅被賞巴掌，還被用汽水、辣椒水潑眼睛，當事者家長則控訴，她曾經親自向教練溝通，希望自己的孩子不要再被這樣鞭打，沒想到該名教練竟然當場表明，「如果我沒辦法接受，改天我就吊起來打」。

何志偉上午偕同民進黨台北市議員鍾佩玲、民進黨台北市議員參選人邵維倫在立法院召開「教練，可不可以不要打我」記者會，邀請教育部國教署、體育署、台北市體育局等單位列席，要求正視體育界的體罰問題。

何志偉表示，立法院在2006年通過《教育基本法》修正草案，明文禁止校園體罰，現在卻還有孩子因為吃飯吃太慢、湯匙忘記帶、飲料放在地上遭到教練不當體罰，甚至要求所有孩子圍觀不准閉眼，只為了記取教訓，這樣的行為不但在身上留下傷痕，也在孩子的心裡留下傷疤。

當事者家屬指出，自己的孩子是屬於偏過動，所以決定讓他參加足球校隊，可以釋放能量，她在今年8月25日提早到學校接小孩，卻從地下室傳來教練的怒吼、小孩的啜泣聲及被鞭打的聲音，沒想到裡面有一群小孩正在輪流被鞭打，旁邊還有2名擔任助教的大學生在圍觀。

家屬質疑，這樣已經不是一般的管教，所以親自去向教練溝通，希望孩子不要再被這樣鞭打，沒想到該名教練竟然當場回應，「如果妳沒辦法接受，改天我就吊起來打」，自己當下不知所措，所以選擇默默離開。

家屬說明，她在沉靜了一段時間後，直接向學校的校長反應，希望這名教練可以離開校園，雖然校長很果斷地重新整頓校隊、聘請合格教師，但是還是有少數家屬很認同該名教練的教育理念，「他們認定小孩被鞭打，甚至觀看別的小孩被打的過程，會讓他們的孩子變得更堅強、更勇敢」。

鍾佩玲表示，其實大家都聽過一句話，「合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」，但是這到底是磨練還是對待，讓她替孩子感到非常心疼，尤其他們都是滿懷熱情地加入足球隊，沒想到這個足球隊不但沒有給他們美好的回憶，反而是滿滿的惡夢。

另一名當事者家屬則哽咽透露，自己的孩子曾經跟她說過，「教練也有對我們好過，有時候他打完我們，還會給我們糖果吃，可不可以給他一個機會」，讓這位媽媽直言孩子是如此單純，還會請求家長原諒該名教練，「他是過動兒就該被打成這個樣子嗎？」

體育署專門委員周國金回應，依據現行的教育政策，就是體罰零容忍，這件事情沒有疑義，體育署不允許校園出現這樣的體罰。國教署科長洪甄徽則說，就目前個案的初步了解，基本上站在兒少保護原則，如果孩子已經對教練心生恐懼或是心靈傷害，那就應該降低接觸的機會。

台北市教育局體衛科科長林奎宇表示，有關該名教練使用場地的部分，目前學校已經跟教練終止相關聘約，該名教練也已經將學校的鑰匙繳回，同時學校還要求該名教練在11月15日前移除相關物品，台北市教育局已經責成學校組成調查小組，預計在10月31日提出調查報告。