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北巿清江國小資深足球教練藤條體罰學生 教育局怒斥零容忍

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市清江國小足球隊歷史悠久。示意圖。圖／摘自清江國小足球隊臉書
台北市清江國小足球隊歷史悠久。示意圖。圖／摘自清江國小足球隊臉書

台北市立清江國小足球隊成立超過40年，是國內歷史最悠久的國小足球隊之一，近來傳出足球隊張姓教練用藤條抽打學生屁股，還會連坐體罰。校方表示，接獲家長投訴當天立即開會決議終止聘用該人員；北市教育局則提醒，針對體罰及不當管教事件絕對採取零容忍的態度。

清江國小校長劉國兆表示，張姓教練在校服務30幾年，同時也是台北市5人制足球協會理事長，此次不當管教事件，學生家長是在9月27日到校投訴教練用藤條抽打學生屁股，得知當下校方立即邀集教師會、家長會代表開會，當日就決議終止聘用張姓教練，目前足球隊改由校內體育老師擔任教練，維持球隊運作。

劉國兆表示，由於張姓教練盼以嚴格的方式管理管學生紀律，才會有此體罰行為。不過多年來球隊均有其它外聘教練進行球隊行政管理，並非都由張姓教練一人管理；目前針對家長指控，張姓教練部分承認，另有些部分則需要再進一步釐清，一切程序均已通報教育局並依法辦理。

教育局表示，已介入了解相關情形，而該名教練為家長會出資聘請的教練，已在學校任教30年，目前已被校方解聘、勒令不得在上課期間踏入校園。

教育局提醒，針對運動教練管理，歷年皆不斷要求及宣導學校，並函轉各校知悉依循。為維護學生受教權益，學校應善盡運動教練之管理，並定期派員巡視校園環境，強化校園運動發展及維護校園安全，針對教育人員體罰及不當管教事件絕對採取零容忍的態度。

另外，據家長投訴指出，張姓教練還霸占學校地下室多年，拿來當私人會所，常找校外人士到此泡茶、聊天，甚至邀家長打麻將；教育局表示，目前該名教練已被解聘還有一些東西留在那裡。

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