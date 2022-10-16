中小學教學周數高於OECD平均 教團評「加法哲學」所致

台灣不只學生上課時數被評為全球最長，教育部近日公布統計，台灣國中小教師每學年教學周數，高於OECD國家平均二至四周。全教總認為，教育政策長年「加法哲學」思維，怕孩子輸在起跑點，卻恐讓孩子難以適性學習；也有學生團體說，在現今升學壓力、課綱及考試內容並未調整的前提下，縮短學生上課時數確實不容易，希望未來新課綱審議中，能有效降低學生課程時數，才能根本解決問題。

2021年OECD各國教育概觀與教育部統計，我國國中小教師每學年教學40周，僅次於日本、澳洲，高中42周則為OECD國家中最多；教學節數部分，國中小每學年640至800節不等，高中588至672節不等，但各國計算時數、節數方式不一，低標雖較OECD國家平均值略低，但若教師超鐘點，高中雖仍略低於平均10節，但國中小將超過各國平均9至77節。

教師教學周數、節數長，學生上課時數也就長。全教總文宣部主任羅德水表示，從早期訂定課程標準，到後來九年一貫，以及近年的新課綱，教育核心思維一直怕孩子輸在起跑點，認為越早學習、學越多越好。但課綱是最上位的原則，涵蓋議題卻越來越多，只要有利益團體遊說，教育部就照單全收，在「加法哲學」觀念之下，孩子也失去「適性學習」的教育機會。

羅德水認為，學校課程應該留白，讓師生能在空白課程中好好對話、沉澱，否則把課程塞滿，再來抱怨孩子睡覺時間被壓縮，需要增加睡眠，根本就本末倒置。他也提醒，國教院近來已開始研修下一個十年的課綱，如果思維再不改變，孩子學習時數長的本質也將無法改變。

在今年雙十國慶大會上，有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部表演引起社會大眾關注。台灣青年民主協會副理事長何蔚慈指出，日本學生9點前後上課、下午3點左右就下課，有許多自由時間可進行課外活動，但台灣在升學壓力、課綱及考試內容未調整情況下，要縮短教學周數確實困難，希望未來新課綱能納入考量，才能從根本解決問題。

何蔚慈也提到，2016、2020年都有民眾公共政策網路參與平台提出延後上學時間的連署，都在短時間內吸引數萬民眾，顯見課程時數過長、學生休息時間不足的現象，已獲得社會各界認同，教育部也因而在本學期開始從取消早自習開始，希望降低學生在校時間，然而青民協調查仍有近半學校未落實。

教育部表示，目前國民中小學專任教師授課節數以每周16節至20節為原則，且不得超過20節，也提高國中小每班教師員額，並補助國中小計畫人力，另也調降國立高中每周教學節數，並爭取1400多位教師員額，並自112學年度起給足教師員額，鼓勵各校依實際需求彈性進用教師，減輕教師授課負擔。