回響／學校發陸製快篩供生惹議 教部發函重申應取得醫材許可

國內本土疫情持續，校園內採「以篩代隔」阻絕疫情，當有學生確診，由學校發下快篩試劑，全班學生快篩陰後可返校。本報10月初接獲投訴，有學校發給學生的快篩試劑竟是未經衛福部專案核准輸入的陸製快篩，教育部近日發函各校，有關捐贈作為慈善目的使用的快篩試劑，應為已取得醫療器材上許可（領有許可證或經專案核准）的產品。

每日學生確診人數仍破千人。因應防疫新制，班上有確診學生，不再全班停課，學校提供一人一劑快篩，同學和老師隔天快篩陰性者仍可繼續上課，學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，也可以請防疫假。日前也放寬若有同住家人確診，可依疫苗接種劑次決定0+7或3+4的自主防疫天數。

教育部持續配送多批快篩試劑給學校，今年10月初卻有民眾向本報投訴，孩子因同班同學確診，學校發下快篩讓孩子帶回家使用，沒想到一看發現學校發給學生的快篩試劑竟是「廈門寶太生物科技」、「德維生物科技公司」的中國製快篩，由於未經衛福部專案核可，讓家長質疑準確度。

教育部當時表示，目前配發給中小學的快篩試劑，是依疫情指揮中心每次所提供的快篩試劑，適當分配給學校，現行配發廠牌以新富偉、泰博、冷泉港及亞培為主。近日也發函各校重申相關原則。

教育部函文指出，鑒於新冠病毒快篩試劑攸關國內整體防疫，民眾亟賴家用抗原快篩試劑檢測結果，及時取得適當之醫療照護，避免疫情擴散，目前衛生福利部食品藥物管理專案核准之快篩試劑，經審查其安全性及有效性，始予核准。有關捐贈作為慈善目的使用之快篩試劑，亦應為已取得醫療器材上許可（領有許可證或經專案核准）的產品。