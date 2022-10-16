新北與ViewSonic合作 體驗元宇宙新型態教學模式

新北市教育局日前與ViewSonic公司簽署合作備忘錄，共同推廣「Universe by ViewSonic教育元宇宙3D互動虛擬教學平台」及「myViewBoard數位教學平台」，使新北市成為全球率先將「Universe教育元宇宙平台」運用於學校場域的城市，共有4所學校參加。

教育局指出，作為全球首座元宇宙教學城市的新北市，共有4所基地學校，包括龍埔國小、錦和高中、青山國中小及昌福國小，他們在優派科技總部觀摩「元宇宙3D互動虛擬教學平台」軟體展演，學生、老師均能透過虛擬分身，在不同主題的虛擬空間內體驗元宇宙新型態教學模式。

教育局說，新北市攜手ViewSonic，為基地學校辦理4場專場研習，除了服務該校教師外，更融合個別學校的發展計畫，規畫學校本位的元宇宙教學課程。如青山國中小場次融合Universe及「模擬聯合國」計畫，並開放夥伴學校一起參與，讓「各國學生代表」透過教育元宇宙平台，運用身歷其境的互動方式線上研討議題。

教育局說，他們同時更規畫2場全市種子教師研習，分別於10月21日及28日在新北雲端智慧科技中心及優派科技總部辦理，帶領教師實際操作元宇宙平台，提升數位科技素養，並網羅更多有能力有熱忱的教育者一同參與此計畫，將Universe by ViewSonic引領的全新教育模式擴散至每一個校園。

教育局長張明文表示，UNIVERSE by ViewSonic教育元宇宙平台模擬真實世界的學習互動，師生們可以選擇教室、演講廳和小組會議室等不同虛擬空間來進行教學與協作，透過語音、文字、影像及表情符號等不同形式溝通。多元的數位教學工具、直覺的操作設定，讓師生皆能快速熟悉且靈活運用於課堂，實施創新科技互動教學模式，提升教學成效。

教育局指出，因應後疫情時代而生的教育元宇宙平台讓線上教學如臨現場，解決傳統視訊教學互動不足以致師生間產生疏離感的問題，提供順暢的交流，並創造使用者的歸屬感，打造多元教學環境以突破距離與空間限制，期望以4所基地學校為橋梁及推展先鋒，讓全市學校在邁向創新科技教育模式的路上有學習的典範及最堅強的後盾，開啟全新教學型態，展現智慧校園全新樣貌。