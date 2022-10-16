校園操場解封 新竹縣國中小戶外場地全面開放民眾運動

因校園疫苗覆蓋率提升，並考量民眾運動休閒需求，新竹縣各級學校即日起全面重新開放戶外操場，不過仍須配合各校開放時間才能使用，租借場地辦比賽或活動也須提交防疫計畫，獲學校防疫小組同通過才可舉辦。

新竹縣教育局表示，基於整體防疫安全，已請各校落實校園環境清潔消毒，相關戶外操場和設施由學校及學生優先使用，其餘時段除了有工程施工的學校之外，全縣100多所國中小學全面開放給民眾運動休閒。

戶外操場及設施包含籃球場、網球場、棒球場、單槓等，開放時間由各校公告於大門、相關出入口或是學校網站上，不過教育局強調，室內場館部分仍暫不開放，同時提醒入校運動民眾應留意社交距離，落實個人自主健康管理。

教育局指出，民眾從事運動時可以免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，若為辦理活動或比賽租借學校場地，應先於1周前提送活動防疫計畫，獲學校防疫小組同意後才能辦理，租借人在室內場地使用完畢後需進行環境清消。

此外，教育局也呼籲民眾到校園操場運動時，仍不要進入學校行政及教學區域及室內場所，校園飲水機也持續暫停使用，以減少民眾接觸感染風險。