打造偏校教職員五星宿舍 110年砸逾1億補助37校
教育部自108年度起辦理偏遠及非山非市地區公立高中學校宿舍計畫。110年度共補助37校、總經費新台幣1億5232萬元，協助改善住宿環境與公共空間，除提供舒適的住宿環境，並提供多功能的交誼空間，供教職員於下課後自由運用。
為改善偏鄉公立高級中等學校住宿品質，提供教職員工安心、舒適的使用環境，教育部依「偏遠地區學校教育發展條例」，協助偏遠學校宿舍更新。
以國立關山工商、國立白河商工為例，因原有建築物老舊，室內油漆脫落產生壁癌，讓人不舒服難以安心休息，而透過重新粉刷牆面、調整室內燈光運用以及購置新式桌椅、簡單廚具等，讓教職員於下課後，能有共同討論交流的場域，營造有家的溫馨感覺，提供更完善的住宿環境。
國教署表示，將持續挹注偏鄉教育資源，改善教職員住宿環境與品質環境，並提供更多公共交流空間，讓教職員於下班後有更多休閒空間與互相交流機會，提升學校宿舍的住宿機能。
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