青壯年專任教授數連五年下跌 高教恐現人才斷層危機

根據教育部統計處資訊，我國大專校院教授從106至110學年間專任教職流失逾二千人。專任教職年齡分佈55歲以上日增，50歲以下的青壯年則連五年下跌。學者分析，資深教授因年改傾向延退、卡到年輕博士進路；加上少子化下高教前景不樂觀，願意投入教職的者愈來愈少，憂心未來恐出現人才斷層。

綜觀年齡分析，青壯年專任人數愈來愈少，年輕40至44歲專任職106學年仍有6977人，之後每年均下滑，至110學年僅剩5541人；至50至55歲專任職同樣減少，從1萬1059人跌至9741人。

另一方面，五年間55歲以上教授則日增，55至59歲從8千餘人增至逾一萬人；60歲以上亦逾8千人。教育部近日更統計，2019年時我國高等教育50歲以上教師比率已達58.8%，遠高於OECD國家平均值38.8%。

年輕人力投入高等教育者減少，大學問執行長魏佳卉表示，少子化下大學不敢增聘年輕教授，國立大學傾向挖角私立大學教授「帶槍投靠」，既有論文點數也有教學經驗；私立大學則遇缺不補，或以專案職代替專任，在於私大須負擔教師退撫基金以及興學成本，但學費連年凍漲，人事增聘只能量入為出。

魏佳卉談到，年改前曾討論，教授是特殊群體應與一般軍公教脫鉤，但人數太少沒人在意，自力救濟的方式只有延退，但歸根究底，都在於對未來失去安全感。

「銀髮族」教授近年明顯增加，靜宜大學監察人陳振貴分析，除了年金改革導致專任教授延退，私校退撫基金管委會規定許可教授可到70歲退休；加上教育部開放辦學績優的學校可准許至多3%教授75歲退休，都讓銀髮族教授愈來愈多。

年輕博士難入主教職，年長教授則傾向再工作幾年。私校工會理事長尤榮輝表示，年輕博士不得其門而入造成師資高齡化；少子化後私校經營困難或前景不佳，不少老師也跳船轉換職涯，亦造成中壯年師資減少。

尤榮輝分析，90年代廣設大學創造一波任教機會，當年始執教鞭的教授多已任教30年，預計未來出現一波退休潮。但綜觀高教前景不樂觀，現今一職難求已導致博士班招不到人，加上教職薪資不高吸引力減少，恐形成人才斷層。

陽明交大校長林奇宏指出，正常的教授年齡分佈應呈一鐘型曲線，中壯年為中堅大宗，年輕或待退教授太多，易產生學術能量青黃不接的狀況。

林奇宏談到，大學擔憂少子化牽引人事波動改用專案教師減輕成本，但專案有專案的正規用法，如私立大學應以專案缺留用退休教授加強傳承，而非以專任或講座等佔據全職缺額；再者，高等教育薪資應更活絡，如美國部分大學發給教授九個月薪資，其餘三個月開放教授與業界合作，教授憑本事讓業界授薪，薪資也可望拿得更多。